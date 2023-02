Auto del Comune sui posti moto, la polemica: "E poi tagliano i posteggi"

Polemica a margine della commissione municipale che si è svolta presso la sede del Municipio Bassa Val Bisagno in piazza Manzoni a San Fruttuoso e dedicata ai progetti skymetro e 4 assi di forza (a questo link il nostro approfondimento).

A innescarla, nel tardo pomeriggio di lunedì 27 febbraio 2023, è il consigliere di Genova Civica Enrico Sergio Davico, che ha scattato e pubblicato sui social alcune foto relative alle automobili utilizzate dall'assessore Matteo Campora (trasporti, mobilità integrata e ambiente) e dai tecnici del Comune per partecipare al confronto.

"Questo pomeriggio - scrive - ho partecipato in qualità di commissario e consigliere alla commissione sui progetti Assi di Forza e Skymetro. Uno dei temi emersi è stato quello della riduzione di parcheggi auto in tutta l’area di Corso Sardegna, area molto popolosa in cui ne perderemo circa 80. Chi è venuto a parlarci di questa bella iniziativa, assessore e tecnici, - conclude Davico - pare che la soluzione al problema l’abbia già trovata. Perché non parcheggiare nei giardini del Municipio dove giocano tanti dei nostri bambini? Voi vi fidereste di chi fa esattamente il contrario di ciò che vi impone?".

L'assessore Campora replica: "Non guidavo nessuna delle auto parcheggiate in modo irregolare, riprenderò personalmente chi l'ha fatto perché il codice della strada lo devono rispettare tutti soprattutto i dipendenti comunali".