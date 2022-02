Valbisagno, sit-in di protesta a Tursi di comitati e residenti: "Non siamo cittadini di Serie B"

Comitati e residenti della Valbisagno hanno lanciato un sit-in di protesta martedì primo marzo 2022 davanti a palazzo Tursi in occasione della seduta del consiglio comunale.

Hanno annunciato la loro presenza i gruppi politici dell'opposizione (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lista Crivello, Linea Condivisa e Lista Sansa) e molti comitati della zona: il comitato abitanti Via Banchelle, quello di Via Vecchia, Parco e Forti delle Mura, Salute Ambiente Val Bisagno Gavette, Cava Montanasco, Residenti sotto il Viadotto Bisagno, Amiu Bonifiche di via San Felice, i comitati No SkyTram e Nuova Ecologia Legambiente Genova.

"Bucci tratta la Val Bisagno come una Genova di serie B - si legge nella nota - una Genova scientemente ignorata e, quando non ignorata, sistematicamente sfregiata con decisioni calate dall’alto che pesano e peseranno in modo drammatico sulla qualità della vita dei nostri figli. Andremo in Comune per dire al sindaco che non possiamo più accettare la sua visione salotto-centrica, grazie alla quale le servitù vanno realizzate sempre nelle delegazioni lontane dai riflettori, dove però vivono i genovesi che hanno contribuito a costruire la nostra città".

“I genovesi della Val Bisagno - conclude la nota - sono stanchi di subire continue vessazioni e imposizioni degli uffici comunali senza un percorso condiviso. Ma sappiamo bene qual è il motivo di questo atteggiamento dittatoriale: il sindaco non ama chi dissente. Ma noi il nostro 'no' convinto lo porteremo a Palazzo Tursi".