Vaccarezza alla commemorazione caduti fascisti con fascia della Regione: "Per me i martiri non hanno colore"

Nuovamente bagarre in consiglio regionale - con relativa conclusione anticipata dei lavori - quando si è trattato di affrontare il tema della partecipazione del consigliere regionale Angelo Vaccarezza (Forza Italia) alla commemorazione per i caduti della Repubblica sociale italiana avvenuta il 14 luglio scorso nel savonese. Vaccarezza si è recato alla commemorazione con la fascia tricolore della Regione, dettaglio che ha infiammato le polemiche. E la seduta del consiglio regionale è stata chiusa in anticipo a causa del caos esploso in aula.

Tutto è iniziato con l'intervento del capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, che ha chiesto all'ufficio di presidenza di spiegare le modalità con cui Vaccarezza sia stato autorizzato a partecipare all'evento con la fascia della Regione.

Per Garibaldi, "dovrebbe essere vietato utilizzare la fascia per andare a commemorare dei repubblichini. Dare una fascia a un consigliere non significa che la possa usare come ritiene, significa rappresentare un'istituzione e la nostra istituzione nasce nel nome del'antifascismo". A quel punto, Vaccarezza ha provato a rispondere, ma è stato fermato dalla protesta della minoranza. Per farlo intervenire in risposta a Garibaldi, infatti, sarebbe stata necessaria una deroga al regolamento. Il presidente del consiglio regionale Medusei, dunque, ha chiesto il voto all'aula per decidere se far parlare l'esponente di maggioranza. Ma a quel punto la protesta dell'opposizione è salita di tono. Il consigliere di Azione, Pippo Rossetti, ha iniziato a intonare "Bella Ciao" e Medusei ha così sospeso e chiuso definitivamente i lavori, due ore e mezzo prima della chiusura ufficiale.

"La mia presenza al Manfrei come molte altre volte, ha un solo motivo - ha poi cercato di spiegare Vaccarezza in una nota -. Per me i martiri non hanno colore e chi ha pagato una scelta con la vita merita rispetto a prescindere. Su quel monte hanno perso la vita dei ragazzi che a guerra finita si sono consegnati; parte di una storia che questo paese racconta malvolentieri. È ora di smetterla di dividere i martiri per appartenenza: i morti sono morti, e questo dovrebbe bastare. Quando nel 2014 la cappella e il sacrario dedicato ai caduti del Manfrei furono inaugurati e benedetti, Regione Liguria patrocinò l'evento con delibera di giunta proposta dall'allora Presidente Claudio Burlando, e approvata dalla giunta in cui era assessore anche Pippo Rossetti, oggi uno dei più feroci detrattori".

E ancora, sui fatti di martedì in consiglio regionale: "La caciara sviluppatasi in aula ha avuto come unico risultato la chiusura anticipata del consiglio da parte del presidente che non ha potuto fare altro che prendere atto dell’atteggiamento ostile e di totale chiusura dell’opposizione".