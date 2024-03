Uova e colombe ai bambini ricoverati: partito da Genova il tour del Porto dei Piccoli

Un tour di Pasqua per distribuire uova e colombe nelle principali pediatrie e nelle case d’accoglienza del nord e centro Italia. Questa, in sintesi, l’attività di operatori e volontari del Porto dei piccoli in collaborazione con la Guardia costiera che ha preso il via da Genova e si concluderà nel fine settimana.

"Siamo arrivati al momento clou della nostra campagna pasquale: la consegna delle uova e delle colombe ai tanti bambini e ragazzi di cui ci prendiamo cura ogni giorno. – spiega la fondatrice e direttore generale del Porto dei piccoli, Gloria Camurati Leonardi - Insieme alla Guardia Costiera, che è sempre al nostro fianco, e grazie ad amici e sostenitori abbiamo organizzato un vero e proprio viaggio a tappe che inizia oggi da Genova per raggiungere ragazzi, bambini e e famiglie con fragilità".

La consegna di uova e colombe è partita martedì 26 marzo 2024 dall'istituto Giannina Gaslini e dall'ospedale Evangelico di Voltri, per raggiungere mercoledì 27 marzo le Pediatrie di Savona, Imperia, Finale Ligure e Pietra Ligure, giovedì 28 La Spezia e poi i poli fuori Liguria: Massa, Livorno, Pontremoli e Pisa in Toscana; Torino in Piemonte; Milano in Lombardia; Cesena, Forlì e Ravenna in Emilia Romagna; Roma, Palidoro e Santa Marinella nel Lazio e Trieste in Friuli Venezia Giulia.

"Vorrei sottolineare come quest'anno, tra i tanti progetti che seguiamo, abbiamo deciso di convogliare le donazioni ricevute nella campagna Pasquale su 'Gimme five! Qua la zampa', la nostra attività professionale di pet therapy - evidenzia Camurati Leonardi -. È un nostro progetto nato nel 2016 che di anno in anno è cresciuto. Siamo partiti da un solo reparto dell'Istituto Gaslini e oggi siamo in grado di coprire quasi tutti i reparti dell'ospedale genovese e molte altre Pediatrie della Liguria”. “Sono particolarmente felice e orgogliosa – aggiunge – di avere al nostro fianco la Guardia Costiera con la quale condividiamo tanti progetti, in primis 'Harbours & Children', per comunicare e diffondere la cultura del mare e del porto nelle scuole e negli ospedali, coinvolgendo soprattutto i bambini che affrontano il percorso della malattia o che si trovano in situazioni di fragilità".

Cosa fa il Porto dei Piccoli

L'associazione Il Porto dei piccoli è nata a Genova nel 2005 per volontà della fondatrice, e direttore generale, Gloria Camurati Leonardi. Attraverso il mare, il gioco e la cultura del porto, l'associazione dona – gratuitamente e quotidianamente - momenti di serenità e svago a tutti i bambini che affrontano la malattia in ospedale, a domicilio o nelle case di accoglienza. Ogni anno Il Porto dei piccoli si prende cura quotidianamente di oltre 20 mila ragazzi con fragilità seguiti in tutta Italia, offrendo circa 30 mila ore gratuite di attività multidisciplinari.

Il Porto dei piccoli è stata la prima realtà in Italia a puntare sul 'child play specialist', una figura professionale e formata per svolgere nel miglior modo possibile l'attività con i bambini.

Il presidente del Porto dei piccoli è attualmente Giuseppe Costa (presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment), il past president Ignazio Messina (amministratore delegato della Ignazio Messina & C.) e il presidente onorario è il direttore dell'Area Pediatrica di Immunologia dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, Lorenzo Moretta.

