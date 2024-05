Tunnel subportuale, bagarre in commissione, Bucci: "Fine lavori giugno 2029, la sopraelevata non sarà abbattuta prima"

Nessun abbattimento della sopraelevata - almeno fino a fine lavori -, dieci ettari di nuovi parchi urbani con la piantumazione di 900 alberi, il 97 per cento di materiali utilizzati per lo scavo, riciclati per la costruzione della diga, cinquemila posti di lavoro, nessuna interruzione della strada interna al porto, quindi nessun impatto per le aziende che lavorano in porto. Sono questi alcuni dei benefici elencati dal sindaco di Genova Marco Bucci in previsione della realizzazione del tunnel subportuale. A circa due mesi dall'avvio dei lavori il sindaco e commissario straordinario per l'opera è intervenuto in sala rossa, dove è in corso la commissione dedicata alla costruzione del nuovo tunnel sotterraneo, il più grande d'Europa e, per diametro, tra i primi quattro al mondo con i suoi 3,5 chilometri che attraverseranno la città tra San Benigno e viale Brigate Partigiane, con un impatto positivo sul traffico (un milione di opere di viaggio risparmiate in dieci anni) e un conseguente risparmio in termini di emissioni sia acustiche che ambientali, un impatto sul turismo di 900 milioni in dieci anni, una crescita del valore degli immobili di 600 milioni (altri studi prevedono una cifra tra i 2 e i 3 miliardi).

La commissione è partita non senza polemiche, in primis per l'assenza di Aspi, ufficialmente perché i rappresentanti sarebbero avvertiti in ritardo. Il sindaco ha temporaneamente lasciato l'aula quando il capogruppo dei rossoverdi Filippo Bruzzone gli ha chiesto la consegna e quindi la diffusione della documentazione relativa all'opera progettata dallo studio di Renzo Piano. "Non posso divulgare informazioni del governo, e comunque è un'opera in continua evoluzione", ha chiarito Bucci ai giornalisti presenti. Poi è tornato in aula, dove ha snocciolato i dati, ricordando che il tunnel fa parte di una serie di opere che Aspi ha previsto come ristoro per la città in seguito al crollo del ponte Morandi. Tra le opere, oltre al tunnel subportuale, che con i suoi 700 milioni rappresenta la principale opera di ristoro, sono previsti quello della Fontanabuona, il casello di Genova Pegli, la digitalizzazione del traffico e i ristori per l'autotrasporto, per un totale di 1 miliardo 455 milioni di euro. Non è considerata parte dei ristori l'eliminazione dei pedaggi che rientra invece nei rimborsi dovuti alle manutenzioni alla rete autostradale. Su questo punto non sono mancate le polemiche tra i banchi dell'opposizione, in particolare da parte dei consiglieri Alberto Pandolfo (Pd) e Cristina Lodi (Azione). "Quest'opera la pagheranno i genovesi", ha detto la consigliera, candidata alle prossime europee.

Il tunnel subportuale in numeri

Come detto, il sindaco ha snocciolato in aula i dati relativi al nuovo tunnel. Sarà realizzata una galleria naturale di 3,5 chilometri, scavata con tbc su due canne. Ci saranno otto bypass carrabili e pedonali, due gallerie in madre di Dio, uno in sopraelevata (San Benigno) e una sotterranea nella zona di madre di Dio. Sei viadotti di medie e piccole dimensioni tra uscita e bypass in brigate partigiane e rampe di uscita in madre di Dio.

Tempi di realizzazione

Saranno cinque, secondo le previsioni, gli anni di lavoro. La fine del collaudo è prevista per giugno 2029. Come detto il tunnel subportuale sarà il più grande d'Europa e quarto per diametro al mondo con i suoi sedici metri. Le corsie d'emergenza saranno tra gli 8 e gli 11 metri, il limite di velocità sarà di 70 chilometri orari.

Il primo lotto sarà realizzato entro 32 mesi, durante quel periodo sarà effettuato lo scavo grosso per l'entrata e l'uscita della talpa che entrerà a San Benigno e uscirà su Brigate Partigiane dove c'è la sede di Genova Parcheggi, che sarà spostata perché l'edificio, di proprietà di Aci, sarà abbattuto. Aci aveva presentato ricorso al Tar, ma da quanto ha dichiarato in aula Bucci, la vicenda dovrebbe essere risolta. Stesso problema con Eni, la collocazione della cui sede è considerata non ottimale per l'entrata e l'uscita dal tunnel. "Siamo sotto negoziazione, devono capire se rimanere lì o andare in un'altra sede, ma nel secondo caso saranno previsti rimborsi", ha chiarito Bucci.

Il secondo lotto - otto mesi di lavori - prevede la realizzazione di due forbici e l'utilizzo della fresa che scaverà il tunnel per i sedici metri di diametro, prima in una direzione, poi sarà smontata e rimontata per permettere di scavare nell'altra direzione.

Macroaree occupate

Saranno tre le macroaree interessate dall'opera: San Benigno, calata Concenter, dove sono state interrotte le operazioni portuali e Brigate Partigiane, interessata nei prossimi 6-8 mesi da lavorazioni importanti.

Ambiente: saranno due milioni e mezzo i metri cubi di rocce scavate che saranno riutilizzate al 97%, soprattutto nella realizzazione della diga e dei cassoni. Come detto ci saranno dieci ettari di nuovi parchi urbani e 900 alberi, il recupero completo delle mura storiche di corso Aurelio Saffi e il recupero delle acque piovane.

Dubbi tra i consiglieri d'opposizione in seguito alle parole di Bucci, che ha abbandonato la commissione poco prima delle 11. In particolare non è stata considerata soddisfacente la risposta relativa alla sopraelevata. Cristina Lodi ha ricordato che a una sua recente interrogazione il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi aveva risposto che l'infrastruttura sarebbe stata abbattuta. Bucci oggi ha prima parlato di nessuna interferenza tra tunnel e sopraelevata, poi ha chiarito spiegando che durante la realizzazione del tunnel la sopraelevata non sarà abbattuta per non compromettere il traffico in città, ma ogni valutazione sul mantenimento o meno sarà rimandata a tunnel completato. Questo però, secondo il capogruppo del Partito Democratico Simone D'Angelo potrebbe non conciliarsi con le altre opere di urbanizzazione previste. D'Angelo ha anche chiesto come mai non sia stata valutata un'uscita differente del tunnel per non interferire con le abitazioni alla Foce. Dubbi dall'opposizione anche per quanto riguarda i benefici per il valore delle abitazioni, sulla collocazione e l'estensione delle aree di cantiere.

Bruzzone: "Amministrazione lavora per una città a misura di interesse privato"

"Più che una commissione si è trattato di un convegno - ha dichiarato il capogruppo della Lista Rossoverde Filippo Bruzzone in una nota - Ho chiesto copia dei documenti del progetto, che non ci sono stati mostrati perché l'incontro consisteva, secondo il nostro Commissario e Sindaco, in un suo lungo monologo senza contraddittorio. Di fronte alla mia legittima richiesta, il sindaco Bucci ha minacciato di andarsene, dimostrando ancora una volta poca trasparenza e totale incapacità di dialogo".

Secondo i rossoverdi sono molte le domande rimaste inevase: tempi, costi, ricadute in città, qualità del lavoro.

"Sull’ambiente il Commissario-Sindaco si è detto soddisfatto perché il 97% della terra verrà riutilizzata - prosegue Bruzzone - Stiamo parlando di più di 2 milioni di metri cubi di rocce che vengono tolti da dove sono per essere buttati in riempimenti e cassoni. Mi sfugge proprio dove sarebbe il successo in una tale operazione. Ancora una volta assistiamo a progetti non condivisi, realizzati da quella stessa Autostrade per l’Italia che dovrebbe essere esautorata dalla gestione della rete - conclude il consigliere - Questa amministrazione continua a lavorare per la costruzione di una città a misura di interessi privati e non a misura di chi vive a Genova".

Ambientalisti: "Non invitate le nostre associazioni"

"Alle commissione comunali, non sono invitate le associazioni ambientaliste i numerosi comitati impegnati dai previsti lavori, l'associazione che è stata avvisata non dal comune ma da un consigliere comunale ha dovuto riunirsi e ha mandato la richiesta venerdì pomeriggio, ma ahimè il tempo massimo scadeva a mezzogiorno e quindi è stata rifiutata l'audizione". Lo ha detto l'ambientalista Giuseppe Agostini in una nota a margine della commissione relativa alla realizzazione del tunnel subportuale. "Società Autostrade è stata invitata venerdì pomeriggio e infatti non si è presentata lunedì ed è la azienda più coinvolta e questo dice tutto. Inoltre tanto per garantire che le balle non trovino riscontri i consiglieri comunali sono chiamati a discutere su chiacchiere e non hanno hanno a disposizione i documenti ufficiali. Questa. È la democrazia degli amministratori, chiacchiere, documenti nascosti, convocazione all'ultimo momento, invitati solo quelli graditi alla maggioranza, cittadini for de balle. E vai sulla democrazia del fumo senza arrosto".