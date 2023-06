Tumore alla prostata, Brunetto (Lega): "La Regione sensibilizzi su prevenzione e diagnosi precoce"

Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, chiede alla Regione di adottare iniziative per sensibilizzare la popolazione maschile ligure sui tumori alla prostata e l'importanza della diagnosi precoce.

"È opportuno che Regione Liguria, anche alla luce delle recenti raccomandazioni europee, si attivi per sensibilizzare la cittadinanza relativamente alla patologia del tumore prostatico -sottolinea Brunetto -. In tal senso, ho presentato un’interrogazione al fine di sapere quali iniziative s’intendano adottare per la prevenzione e lo screening. Il carcinoma prostatico è diventato il tumore più frequente nella popolazione maschile dei Paesi occidentali e la sua incidenza è aumentata con l’invecchiamento della popolazione, ma soprattutto con la possibilità di diagnosticare precocemente la malattia. L’incidenza cresce con l’aumentare dell’età, in particolare dopo i 50 anni".