Un trenino elettrico per il centro di Genova, il Comune: "È una nostra priorità"

Un trenino elettrico che faciliti gli spostamenti di genovesi e turisti per le vie del centro storico e i quartieri residenziali mettendo in comunicazione città alta e città bassa puntando sulla mobilità leggera e sostenibile. Il progetto realizzato da Confesercenti in collaborazione con la società "Trenini di Genova" è approdato in consiglio comunale, attraverso l'interrogazione presentata da Maurizio Amorfini, consigliere della Lega.

"Civ e commercianti hanno accolto con entusiasmo questo progetto - ha detto Amorfini in aula - che faciliterebbe gli spostamenti di genovesi e turisti per le vie collinari e il centro. Confesercenti ha lanciato il messaggio all'amministrazione, chiedo queli sono le intenzioni in merito e le tempistiche".

Per la giunta ha risposto l'assessore Paola Bordilli, che ha spiegato: “Si tratta di una proposta condivisa anche da noi, ero presente all'incontro e si tratta di un'idea che da tempo Confesercenti ha presentato alla nostra amministrazione. Sul tema mobilità e centro storico io e l'assessore Campora siamo concordi e il progetto è una delle priorità del 'piano caruggi'. Stiamo lavorando per il reperimento dei finanziamenti in modo da realizzarlo in tempi brevi: ci piace l'idea, il progetto, ma anche il layout del trenino. In questa occasione ringrazio sia Confesercenti sia le altre organizzazioni che collaborano con noi sul tema centro storico, nel caso specifico sull'asse mobilità ma più in generale sul tema del piano che verte su dieci assi".

Francesca Pescetto, vicepresidente provinciale di Confesercenti, aveva dichiarato nei giorni scorsi: "Il progetto era stato sottoposto al sindaco Bucci fin dal momento del suo insediamento, confidiamo possa vedere la luce entro la prossima primavera, avendo già trovato la piena disponibilità da parte dei commercianti di parecchi civ, nonché dell'azienda affidataria del servizio, e l'interesse dall'amministrazione. Abbiamo già individuato anche il trenino da impiegare, che ricorderebbe i vecchi tram genovesi, e un percorso di massima che dalle colline di Carignano e Sarzano scenderebbe fino al centro storico e al Porto Antico".