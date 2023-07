Treni strapieni, le consigliere Candia e Ghio: "Servizio insufficiente, Toti venga su un regionale con noi"

Treni strapieni nel weekend, con difficoltà per i passeggeri - soprattutto quelli diretti e di ritorno dal mare in queste calde giornate - a salire e scendere: monta la polemica in consiglio regionale e comunale, con le consigliere Selena Candia (Lista Sansa) e Francesca Ghio (Lista Rossoverde) che puntano il dito sull'organizzazione della Regione.

"Anche in questo fine settimana - dicono - i treni regionali in Liguria stanno traboccando di gente. Oggi, sul regionale diretto verso Sestri Levante che ha fermato a Sestri Ponente alle 17.53 nemmeno si riusciva a salire. Per questo invitiamo il presidente Giovanni Toti a salire lui stesso su un treno regionale, una volta tanto. Vorremmo il presidente Toti in un luogo a lui ignoto, ovvero un mezzo del servizio pubblico che non sia un lussuoso Frecciarossa, per rendersi conto con i suoi occhi della situazione. Così potrebbe dire direttamente ai passeggeri quello che sostiene sempre, ovvero che non serve un numero maggiore di treni perché il servizio va bene così. Anche se dubitiamo che accetterà la nostra proposta: sa perfettamente che non è vero e che i passeggeri sono inferociti".

Le due consigliere tornano anche sulla linea tra Voltri e Nervi, definita molto potente da Toti: "Una linea dove il fine settimana passa un treno all'ora e che la sera diventa quasi totalmente sguarnita. E in settimana è ben lontana dai 6/7 minuti previsti da un servizio metropolitano, con la capienza dei convogli spesso insufficiente costringendo i passeggeri a viaggiare accalcati". Candia e Ghio hanno viaggiato entrambe, tra sabato e domenica, su treni regionali: "Non vengono utilizzati non solo da persone dirette verso la spiaggia ma anche da abitanti della nostra città che si spostano e vanno a lavorare. Entrambi i treni sembravano carri bestiame, con passeggeri esasperati dalla calca. E non erano certo i treni con cui le persone tornano dal mare, la sera: su quelli a volte è difficile proprio riuscire a salire".

Sempre Candia e Ghio ricordano infine che il contratto di servizio con Trenitalia "che la Regione stessa continua a tutelare - perché lei stessa l'ha firmato - prevede un aumento del prezzo dei biglietti tra il 2018 del 2032 di oltre il 50% a fronte di nessun chilometro in più di servizio erogato. I treni nuovi sono sicuramente più moderni, ma molto meno capienti perchè con molte meno carrozze come spiega lo stesso personale di Trenitalia ai passeggeri, le vere vittime di questa situazione".