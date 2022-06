Roberto Traversi nuovo coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle

Roberto Traversi, architetto e deputato dal 2018, è il nuovo coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, reduce da una tornata elettorale con risultati molto deludenti. A Genova i pentastellati sostenevano Ariel Dello Strologo e si sono fermati al 4,4% eleggendo un solo consigliere di opposizione (Luca Pirondini), a Chiavari il candidato sindaco Davide Grillo ha raccolto solo il 2,81% mentre a La Spezia supportavano il candidato di centrosinistra Piera Sommovigo e si sono fermati al 2%.

La nomina di Roberto Traversi, 52 anni, è stata ufficializzata dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Traversi ha commentato: "Lo ringrazio per questa grande nuova sfida alla quale mi sottopone. Non sarà complesso proseguire un lavoro su quel territorio che mai ho abbandonato, ma adesso il Movimento deve aprirsi alla società civile, tornare stabilmente sul territorio, non solo sui banchetti, ma tra i lavoratori, le imprese e le istituzioni, correggendo alcuni errori, portando avanti i nostri valori e comunicando tutto il lavoro fatto".

"È una sfida molto complessa - ha concluso - ma sarà semplice operare con il sostegno di tutto il nostro mondo, dai portavoce agli attivisti".