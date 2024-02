Terzo mandato, Toti: "Favorevole, ma non ho ancora deciso se ricandidarmi"

"Sono favorevole alla liberazione di ogni tipo di mandato, devono decidere i cittadini da chi esser governati. Io potrei fare il terzo mandato perché la regione Liguria non ha questi vincoli ma detto ciò è un tema di principio: il sindaco di Bordeaux è stato in carica per 50 anni". Così il governatore Giovanni Toti è intervenuto ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Mi sembra assurdo - ha detto ancora Toti - che qualcuno paragoni il presidente degli Stati Uniti al presidente di una regione o a un sindaco di una città. Abbiamo parlamentari in carica dagli anni '80, abbiamo avuto gli stessi ministri per 30 anni, ormai non c'è un limite, ma non c'è nemmeno per la presidenza della Repubblica. Con un governo che sta approvando una legge sull'autonomia differenziata e con il titolo quinto della Costituzione riformato dalla sinistra, si prevede che gli statuti e le leggi regionali siano di competenza delle stesse regioni. Quindi con tutta franchezza il governo non deve mettere bocca su questa situazione".

"In Liguria - ha aggiunto - abbiamo cambiato nel 2020 legge elettorale e statuto quindi il mio terzo mandato scadrebbe nel 2030, io potrei farlo a prescindere da ogni modifica legislativa. Non ho comunque deciso se mi ricandiderò e non deciderò prima delle elezioni". Elezioni che, non dimentichiamolo, si svolgeranno nel 2025. Toti ha poi bacchettato il suo ex partito, Forza Italia: "Trovo incoerente la loro posizione, Forza Italia ha sempre messo al primo posto la volontà popolare, qui si oppone forse per comodità. Quando ci sono cambiamenti di legge elettorale tanti finiscono poi per fare ragionamenti di piccolo cabotaggio sull'interesse del momento, invece che scegliere un sistema istituzionale che funzioni".

