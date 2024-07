Caso Toti, settimana cruciale per il centrodestra tra incontri e nuove accuse

Si apre una settimana chiave per la tenuta della maggioranza di centrodestra in Liguria, dopo i fatti degli ultimi giorni e le nuove accuse che hanno portato alla seconda misura cautelare per il presidente sospeso della Regione Liguria Giovanni Toti, già agli arresti domiciliari da oltre due mesi.

Toti, accusato di corruzione da maggio, è ora accusato anche di finanziamenti illeciti occultati attraverso spot elettorali pilotati dall'ex manager di Esselunga, Francesco Moncada, a sostegno della Lista Toti che correva alle comunali del 2022 per il sindaco Marco Bucci (non indagato). Spot che secondo l'accusa sarebbero serviti a ottenere agevolazioni per l'apertura di altri supermercati.

Venerdì il vertice del centrodestra

Dopo gli ultimi sviluppi è stato fissato un incontro del centrodestra venerdì 26 luglio a Genova per analizzare le implicazioni politiche e amministrative "per garantire la continuità e l'efficienza nella gestione della Regione".

A partecipare, il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana e i leader di partito a livello regionale Matteo Rosso (FdI), Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (FI), Ilaria Cavo (Noi Moderati) e Umberto Calcagno (Udc).

Le nuove accuse

Giovedì scorso il nuovo terremoto, con una nuova ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Toti, accusato questa volta di finanziamento illecito in relazione a 50mila euro che sarebbero stati versati sottobanco tramite l'ex manager di Esselunga Francesco Moncada per uno spot elettorale diretto alla Lista Toti durante la campagna per le comunali del 2022. Un finanziamento che, secondo l'accusa, sarebbe in realtà servito a sbloccare le pratiche ferme in Regione per alcuni supermercati. Per questa seconda misura cautelare, il legale di Toti ha fatto sapere che potrebbe tentare direttamente la strada del ricorso in Cassazione, saltando il Riesame.

Il governatore, durante l'interrogatorio di garanzia di venerdì, non ha parlato di fronte alle domande della gip Paola Faggioni, avvalendosi della facoltà di non rispondere. E la procura potrebbe chiedere il giudizio immediato già ad agosto.

In ogni caso, la giudice ha autorizzato gli incontri di Toti con il vicepremier Matteo Salvini, con l'assessore regionale Marco Scajola e gli esponenti di "Noi Moderati" Ilaria Cavo, testimone della maxi inchiesta, Maurizio Lupi e Giuseppe Bicchielli.

Intanto l'attenzione degli inquirenti si concentra anche sugli spot delle elezioni politiche del 2022.

La manifestazione dei progressisti in piazza De Ferrari

Intanto, sempre giovedì, si è tenuta la manifestazione (foto) dei progressisti in piazza De Ferrari. Più di duemila di persone sono scese in piazza insieme ai leader nazionali di Pd Elly Schlein, di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e del M5s Giuseppe Conte.

"Campo largo" unito per chiedere le dimissioni di Toti e per scrivere insieme un progetto condiviso per voltare pagina in Liguria: "Siamo la piazza dell'alternativa - hanno detto i "big" parlando sul palco - cio che ci tiene insieme, molto prima dei 'contro', sono i 'per': iniziamo già a scrivere un progetto condiviso per un'alternativa che non permetta più alla destra di tenere in ostaggio il futuro di questa terra". Critiche sono arrivate dal centrodestra che ha parlato di piazza in gran parte vuota.

Le dimissioni comunque, fino a questo momento, sembrano escluse dal diretto interessato: anche per questo gli occhi sono puntati sulla giornata di venerdì con il nuovo vertice della maggioranza che lo sostiene.