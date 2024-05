Inchiesta corruzione, l'ipotesi delle dimissioni di Toti mentre Salvini teme il blocco dei cantieri

Mentre l'inchiesta giudiziaria sulla corruzione in Liguria prosegue con gli interrogatori, si rincorrono sempre più le voci sulle eventuali dimissioni del presidente della Regione Giovanni Toti, attualmente agli arresti domiciliari.

Lui, per ora, non si dimette, ma fino a quando? Ha l'obbligo di non comunicare con nessuno, dunque c'è parecchia incertezza. Venerdì si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla giudice e il suo avvocato Stefano Savi ha parlato delle dimissioni come di una decisione politica che, eventualmente, Toti non può prendere da solo ma confrontandosi con le persone con cui ha lavorato.

Mentre dalle opposizioni sono arrivate più volte richieste di dimissioni, in seno alla maggioranza le reazioni sono diverse, tra chi difende categoricamente il presidente della Regione e chi tiene posizioni più caute. Mentre tutte le forze di governo in Liguria hanno espresso appoggio al vicepresidente della Regione Alessandro Piana come presidente ad interim, in Fdi quasi solo Crosetto si è esposto apertamente a difendere Toti: non gli sono piaciute le parole con cui il collega Zangrillo, Forza Italia, ha chiesto di "far lavorare la magistratura", quel che è parso un primo tentativo di "scaricarlo".

Dalla Lega invece sono arrivate parole di sostegno anche dallo stesso leader del Carroccio Matteo Salvini: "In un Paese civile si è colpevoli quando si è condannati in un tribunale, non su un giornale o su un talk show televisivo. Penso che nessuno, qualunque lavoro faccia, debba dimettersi senza che sia stato condannato" ha affermato il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture su Rtl 102.5. Che poi aggiunge: "Spero che quello che è accaduto non blocchi tutti i cantieri aperti che abbiamo a Genova e in Liguria", come la diga (su cui si sta aprendo un nuovo filone di inchiesta), il tunnel subportuale, il terzo valico e l'alta velocità Genova-Torino-Milano.

Un fedelissimo della premier Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli, intanto ha specificato quale è il punto di svolta per la maggioranza: l'interrogatorio di Toti questa settimana. Il centrodestra insomma prende tempo - con il silenzio della stessa presidente del Consiglio - ma, con le elezioni europee in arrivo, spera che il caso non arrechi troppi danni in termini di consenso. Anche per questo, le dimissioni del presidente della Regione potrebbero arrivare molto prima.