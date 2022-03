Toti: "Prolungare la presidenza Draghi anche nella prossima legislatura potrebbe dare maggiore stabilità"

Prolungare la presidenza Draghi anche nella prossima legislatura per dare una maggior stabilità all'Italia in un momento difficile: questo è il pensiero del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, espresso a margine della mattinata di appuntamenti istituzionali.

Toti è così tornato sulla dichiarazione del senatore Paolo Romani, alla prima assemblea di "Italia al Centro" per presentare la lista Toti alle elezioni comunali di Genova. Nello specifico, Romani aveva detto che "mi fa paura che in questo sistema elettorale chiamato Rosatellum qualcuno che si chiama Meloni o Salvini possano andare a palazzo Chigi. Mi fa paura non tanto per le cose che Meloni e Salvini non sanno fare abbastanza, ma per quella che può essere la reazione di Bruxelles della quale dobbiamo tenere conto. Chi si scatena contro l'Europa deve ricordarsi che i 191,6 miliardi di euro del Pnrr arrivano per debito comune".

Le parole del senatore avevano suscitato diverse polemiche, e Toti ha cercato di gettare acqua sul fuoco: "Credo che Romani abbia espresso, forse in modo equivocabile, un sentimento presente nel paese - dice il presidente, come riporta l'agenzia Dire -. Ovvero che di fronte a tempi difficili come quelli che viviamo prolungare la presidenza Draghi anche nella prossima legislatura potrebbe dare una maggiore stabilità e sicurezza al paese. Spiace se una frase ha prodotto equivoci, ma francamente non credo che nessuno possa accusarci di slealtà al centrodestra"

Toti prosegue: "Non siamo mai stati noi, in questa legislatura, a costruire alleanze alternative e anche oggi appoggiamo ovunque lealmente la coalizione, nonostante le ripetute riunioni senza di noi. Quanto allo stato di salute nazionale delle coalizioni, francamente non credo siano state dette cose molto diverse da quelle dette dagli altri leader Salvini e Meloni in testa. Non siamo stati noi a parlare di un centrodestra 'sciolto come neve al sole'. Di certo, a fronte di ottime esperienze amministrative come quelle dei sindaci liguri, le posizioni a livello nazionale oggi sono sensibilmente diverse: sui vaccini, sui greenpass, sulle riforme, sulle armi all'Ucraina". Il governatore ligure continua "a pensare che un tavolo per chiarire tante cose e ripartire sarebbe utile al progetto di paese che dovremmo offrire agli italiani. Se qualcuno invece pensa che il centrodestra debba restare immutabile, senza alcuno spazio per nuove idee e nuove formazioni politiche, non credo faccia un buon servizio alla coalizione".