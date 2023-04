Terzo valico, Toti propone la passeggiata nei cantieri come per il Waterfront

"Per quanto riguarda il Terzo valico, è un'opera per cui mi piacerebbe venisse organizzata una passeggiata, simile a quella promossa dal sindaco Bucci nel cantiere del Waterfront, per far capire e vedere ai cittadini il lavoro impressionante che si è fatto sulla galleria scavata alle spalle di Genova": è la proposta lanciata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, stamattina in Autorità portuale a Genova nel corso di un convegno dedicato al potenziamento del trasporto ferroviario.

"Non credo che l'opinione pubblica, anche quella più informata, abbia realmente compreso le proporzioni dell'immenso lavoro che si sta portando avanti e i giganteschi benefici che ne deriveranno per il sistema economico, portuale e logistico genovese - aggiunge il presidente - senza dimenticare, infine, il potenziamento della linea del Campasso su cui abbiamo definito l'accordo di programma".