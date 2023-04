Toti ricevuto al Quirinale da Matterella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto, nel pomeriggio di giovedì 13 aprile 2023, al Quirinale il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"È sempre un onore per me, da italiano e da presidente di Regione, incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella - dichiara Toti -. Grazie Presidente del suo tempo e del grande interesse, che da sempre dimostra per la Liguria, la aspettiamo presto".

Il presidente e assessore alla Cultura, Giovanni Toti, ha incontrato anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Valorizzazione dell'isola Gallinara, Casa dei cantautori e teatri genovesi al centro della riunione.