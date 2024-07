Toti: in piazza De Ferrari per chiedere le dimissioni, sul palco insieme Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli

Manifestazione in piazza De Ferrari per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti, il presidente della Regione ai domiciliari con l'accusa di corruzione, che proprio oggi è stato destinatario di una nuova misura cautelare con l'accusa di finanziamento illecito.

L'evento 'Liguria. Diritto al futuro', è stato organizzato dalle forze di opposizione e vede presenti i leader nazionali di Pd, M5s e Avs Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e altri.

Le dichiarazioni dei leader politici

"Questa regione - ha detto Schlein - non merita di essere tenuta ai domiciliari da Toti. Il diritto al futuro va messo nelle mani delle cittadine e dei cittadini della Liguria. Nove anni di giunta di Giovanni Toti, eredità pesante, anni di malgoverno, propaganda e demagogia. In questi anni sono state aggravate disuguaglianze, povertà, aree interne ancora più abbandonate. È vacillato il diritto alla salute. Non è accettabile aspettare un anno e mezzo per una mammografia, vuole dire uccidere la prevenzione. Milioni di persone non meritano di essere prese in giro".

"La regione non può essere ostaggio di un singolo individuo, specialmente quando questo ha sfidato apertamente la giustizia e la tutela del nostro territorio. Il governatore Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio, deve dimettersi. È necessario restituire dignità e giustizia a questa regione” sono le parole del deputato di Avs Angelo Bonelli.

"È inaccettabile - dice il leader del M5s Giuseppe Conte - che si continuino a sacrificare gli interessi reali delle persone e a congelare l'attività regionale perché si pretende di tenere a tutti i costi il proprio posto, anche di fronte a una situazione così grave e compromessa. Bisogna rimettere al centro i bisogni dei liguri che attendono risposte su temi reali".

"Non siamo qui per una sentenza di condanna, ma se Toti non si fa da parte, è lui a condannare la Liguria. I forcaioli sono quelli che ci davano dei criminali in pandemia", ha detto ancora Conte.

I problemi organizzativi

La conferma è arrivata dopo un paio di giorni ad alta tensione a causa dei ritardi del Comune nel rilasciare le autorizzazioni: i progressisti hanno protestato sia in consiglio regionale sia in quello comunale, parlando di paura e nervosismo della maggioranza mentre quest'ultima ha ribattuto parlando di ritardi nella consegna della documentazione. In ogni caso, dopo due giorni di "tira e molla", la conferma: ok alla la manifestazione non proprio sotto la sede della Regione, ma pochi metri più in là, con il palco allestito sul lato di Palazzo Ducale.

La macchina organizzativa è partita ufficialmente nei giorni scorsi, con circoli e associazioni del territorio che hanno messo a punto la trasferta a Genova anche dal resto della Liguria, in alcuni casi anche con pullman gratuiti