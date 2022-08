Elezioni 2022, Toti rimane nel centrodestra e si allea con Lupi

Il logo di "Noi con l'Italia" di Fabrizio Lupi più grande e sotto, più piccolo, quello di "Italia al centro" di Giovanni Toti, insieme in un cerchio blu e arancio.

È il simbolo che le due forze politiche hanno scelto per un'alleanza elettorale che correrà nella coalizione di centro destra.

"Ecco il simbolo con cui alle prossime elezioni 'Italia al centro' correrà con 'Noi con l'Italia', a sostegno del centrodestra - ha commentato Giovanni Toti - l’unica coalizione in grado di realizzare davvero il programma di cui il Paese ha bisogno".

"Con Maurizio Lupi e la nostra lista porteremo responsabilità, pragmatismo e cultura di governo, senza slogan - ha aggiunto Toti - E sono certo che daremo un contributo prezioso per il centrodestra e anche per il futuro dell’Italia Rimbocchiamoci le maniche, noi siamo pronti".

Un programma per il Paese quello proposto dal governatore Toti che prende spunto da quanto fatto in questi anni in Regione Liguria. "A differenze di altri tante cose che vorrei vedere nel Paese le ho fatte in Liguria con la realizzazione delle opere, la velocità nell'edilizia delle opere pubbliche e poi pensiamo al settore turistico e al contributo che da al nostro pil e non solo".