Toti: nuovo incontro politico, ad Ameglia arrivano Lupi e Bicchielli

Nuovo incontro nella villa di Ameglia per Giovanni Toti. Lunedì primo luglio 2024 il presidente della Regione agli arresti domiciliari nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria riceve la visita di Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, esponenti di Noi Moderati. Il primo è il presidente e il secondo un deputato.

Terzo incontro politico, quindi, dopo quelli con alcuni assessori della giunta regionale e con i leader del centrodestra in Liguria, per i quali non sono mancate le polemiche da parte dell'opposizione. Sono stati tutti autorizzati dalla gip di Genova Paola Faggioni.

Secondo quanto trapela non dovrebbe essere presente l'avvocato di Toti, Stefano Savi, impegnato nella preparazione dell'udienza per la revoca degli arresti domiciliari fissata l'8 luglio davanti al tribunale del Riesame. Una decisione che dovrebbe arrivare entro il 15 luglio. In caso di esito negativo è già stata anticipata l'intenzione di ricorrere anche in Cassazione.

