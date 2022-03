Elezioni, Toti lancia la lista a sostegno di Bucci

Giovanni Toti ha presentato al Porto Antico il simbolo delle liste con cui correrà alle prossime elezioni comunali: 'Toti per Genova' e 'Toti per La Spezia'. Nel logo nessun sostanziale cambiamento grafico: domina il colore arancione con la Liguria stilizzata più in chiaro sullo sfondo, simbolo delle campagne elettorali del presidente della Regione, con il blu per il nome e per il messaggio "Liguria al centro".

"Siamo qua a ribadire l'appoggio dei nostri amministratori, ai candidati Pierluigi Peracchini e a Marco Bucci - ha commentato il governatore ligure - è stata una giornata piena di contenuti, abbiamo parlato del futuro del Paese e siamo arrivati a parlare delle sfide che ci aspettano nei prossimi 2 o 3 mesi. Cinque anni fa, Spezia era una città demoralizzata, oggi, grazie al nostro lavoro, è una città viva. Per non parlare di Genova dove abbiamo fatto tanto e abbiamo anche patito tanto riuscendo a uscire dalle difficoltà più forti di prima".

"Non siamo più per fare concorrenza alle altre liste e chi dall'altra parte ha sperato di separarci dovrà ricredersi - ha aggiunto Toti - noi abbiamo il compito di essere una forza trainante per le maggioranze che guideranno le città, dobbiamo essere il tessuto connettivo che lega. La nostra moderazione è la forza di idee equilibrate ma che diventano realtà grazie alla nostra grande tenacia".