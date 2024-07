La lettera di Toti all'avvocato: "La poltrona di presidente oggi è più un peso che un onore"

"Oggi per me la poltrona di presidente è maggiormente un peso che un onere": a scriverlo è Giovanni Toti, presidente (sospeso) della Regione Liguria agli arresti domiciliari da maggio con l'accusa di corruzione.

Toti, all'indomani della decisione del Riesame di respingere l'istanza di revoca dei domiciliari, ha consegnato una lettera al suo avvocato Stefano Savi in cui, pregandolo di darne visibilità, parla della sua carica. "Vedo come una liberazione - scrive in un passaggio chiave - poter ridare la parola agli elettori".

Ma da queste parole, Toti non trae la conclusione di dimettersi. Almeno per ora. Scrive che "forse sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta, con indignazione, al solo sospetto mosso sul mio operato". Ma anche che gli elettori che secondo lui sapranno giudicare il suo operato sceglieranno un'amministrazione in continuità con quella attuale. "Non vedo l'ora", chiosa.

Tuttavia, Toti sottolinea che "la presidenza di una Regione non è un bene personale. È un patrimonio collettivo". Per questo spera che i magistrati gli diano il via libera a un nuovo giro di incontri politici, tra cui potrebbe esserci anche il vicepremier Matteo Salvini, "per parlare di futuro. E le scelte che faremo saranno prima di tutto per il bene della Liguria, a cui oggi tutta l'Italia dovrebbe guardare con grande attenzione".

Non mancano poi le critiche agli inquirenti che hanno portato avanti le indagini: "La legislatura cominciata con le elezioni del 2020 in Liguria, vinte, con ampio consenso, per la seconda volta, dalla mia proposta politica, è stata di fatto un reality show, all'insaputa dei partecipanti. Intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, telecamere negli uffici, pedinamenti".

E, per quanto riguarda la replica a quanto scritto nell'ordinanza del Riesame, Toti ribatte: "Ho capito benissimo che cosa mi viene addebitato". E, precisa, "pur non essendo d'accordo con l'accusa, evidentemente eviterei di farmi accusare nuovamente della stessa cosa". Altrimenti, si lascia andare a una battuta, "caro avvocato, offrirei alla tua difesa un'opportunità in più, quella di chiedere la non punibilità per infermità di mente".