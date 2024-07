Toti potrà incontrare Salvini, ma non oggi

Giovanni Toti incontrerà Matteo Salvini, ma non oggi. È quanto emerge a margine dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il presidente della Regione si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'incontro con il vicepremier e ministro delle infrastrutture si sarebbe dovuto tenere oggi alle 13, ma a quell'ora Toti era atteso nella caserma della Gdf di Spezia per l'interrogatorio.



La gip Paola Faggioni ha comunque autorizzato gli incontri che si terranno nei prossimi giorni. Poco dopo la notizia della nuova ordinanza di custodia cautelare per finanziamento illecito, l'avvocato di Toti, Stefano Savi, aveva spiegato che l'incontro con Salvini sarebbe avvenuto non appena l'agenda del ministro lo avrebbe consentito.



Il legale di Toti ha anche anticipato che per la seconda misura potrebbe tentare direttamente la strada del ricorso in Cassazione, già annunciata per la misura cautelare che riguarda i domiciliari. "Con ogni probabilità - ha dichiarato Savi - faremo un ricorso 'per saltum', ovvero salteremo il Riesame e andremo direttamente in Cassazione. Più o meno i problemi sono gli stessi, sappiamo già che cosa ne pensa il Riesame e se facciamo marciare i due provvedimenti in parallelo credo sia più opportuno".



Oltre al vicepremier, Toti incontrerà l'assessore regionale Marco Scajola e gli esponenti di 'Noi Moderati' Ilaria Cavo, testimone della maxi inchiesta sulla corruzione, Maurizio Lupi e Giuseppe Bicchielli.