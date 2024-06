Toti, i fedelissimi dopo l'incontro: "Niente dimissioni, determinati a proseguire"

Oggi, lunedì 24 giugno 2024, si è svolto il primo vertice tra Giovanni Toti e gli esponenti della giunta regionale. Dopo il via libera dalla gip Paola Faggioni sono infatti cominciati gli incontri politici concessi al presidente della Regione che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio dopo il terremoto causato dalla maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Di cosa ha parlato Toti con i suoi fedelissimi

Toti ha incontrato Alessandro Piana, presidente ad interim, e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola nella propria casa ad Ameglia, nello spezzino. Al centro del vertice, che si è svolto sotto la sorveglianza della Guardia di Finanza, la tenuta della coalizione di centrodestra in Regione Liguria ma anche il bilancio regionale, la sanità e il rigassificatore di Vado Ligure. Al termine dell'incontro l'avvocato Stefano Savi ha diramato una nota in cui vengono rivendicate le azioni della giunta in vista della discussione in consiglio regionale sul bilancio della Regione e ha ancora una volta rigettato l'ipotesi dimissioni (a questo link il testo completo).

Piana: "Determinati a proseguire"

Gli esponenti della giunta hanno poi incontrato la stampa. Il presidente ad interim Alessandro Piana ha dichiarato: "Il governatore Toti era come sempre molto tonico, oltre che lucido e determinato. Questo ovviamente ci incoraggia a continuare la nostra azione politica, così come è sempre stato in questi anni, rispettando sia quelli che sono i programmi politici che i cronoprogrammi per quanto riguarda tutta l'azione che ne consegue". Piana ha poi aggiunto: "Siamo determinati a proseguire la nostra azione e confidiamo anche ovviamente, nel pieno rispetto delle parti, che si faccia chiarezza il prima possibile perché il presidente Toti, che è il primo a volerlo, possa tornare il prima possibile alla guida della Regione e continuare quell'azione politica che ha portato veramente dei cambiamenti positivi sul nostro territorio e soprattutto ha permesso di godere come Regione Liguria di quella considerazione che probabilmente era mancata nelle precedenti amministrazioni".

Giampedrone: "Non si parla di dimissioni, avanti sereni fino a Riesame e Cassazione"

Secondo l'assessore Giacomo Giampedrone: "L'agibilità politica di Toti non è in discussione; è un diritto garantito dalla Costituzione sia nel suo ruolo di presidente sia come lista civica regionale". Poi ha aggiunto: "Non si è parlato di dimissioni, andiamo avanti sereni fino al Riesame e alla Cassazione. Solo nel caso negativo, che non ci auguriamo, sia del Riesame sia della Cassazione, faremo eventualmente tutte le valutazioni del caso".

Scajola: "Toti deve tornare alla guida della Regione"

L'assessore ligure Marco Scajola ha confermato che "le dimissioni non erano sul tavolo. Ci siamo trovati concordi sul fatto che bisogna proseguire perché Giovanni deve tornare alla guida della Regione Liguria; è un suo diritto, ma è anche un suo dovere, perché migliaia e migliaia di liguri lo vogliono ancora presidente e tanti sindaci, anche non dello stesso colore politico del presidente che hanno però apprezzato in questi anni la serietà e impegno di questa amministrazione, hanno dimostrato vicinanza nei suoi confronti".

I prossimi incontri

Secondo quanto disposto dalla gip Toti potrà poi incontrare anche Edoardo Rixi, viceministro e coordinatore regionale della Lega; Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia; Matteo Rosso, deputato e coordinatore ligure di Fdi; Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente leader e deputato di Noi Moderati.

