Toti rimane ai domiciliari, dall'opposizione: "Dimissioni". Piana: "Andiamo avanti"

Diversi esponenti dell'opposizione tornano a chiedere a gran voce le dimissioni di Giovanni Toti. Il presidente della Regione Liguria rimane agli arresti domiciliari perché il Tribunale del Riesame ha respinto l'istanza presentata dai legali (a questo link le motivazioni).

Pirondini (M5s): "Liguria paralizzata"

Il senatore ligure del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini torna a far sentire la propria voce e attacca: "Il tribunale del Riesame ha ribadito la necessità della misura per tutelare la delicatissima inchiesta in corso. Un motivo in più per il presidente della Liguria per dimettersi, liberando la Regione dalla paralisi in cui è piombata da due mesi e tutelando il buon nome delle istituzioni, macchiate da condotte indecenti dal punto di vista dell'etica pubblica, della disciplina e dell'onore. E lo stesso per senso di responsabilità dovrebbero fare i suoi consiglieri di maggioranza. Ancora una volta - conclude l'esponente pentastellato - ci stiamo coprendo di vergogna agli occhi del mondo. Dove sono finiti gli esponenti del centrodestra alfieri della velocità delle decisioni, della semplificazione e della guerra all'immobilismo? In Liguria non si può più prendere una decisione per colpa di Toti e dei suoi amici e alleati". I pentastellati liguri aggiungono in una nota: "Oggi più che mai riteniamo che questa vergogna debba finire e che le dimissioni immediate di Giovanni Toti siano doverose. Qualora non arrivassero, noi siamo già pronti a scendere in piazza".

Sansa: "Subito al voto, occasione per voltare pagina"

Anche il consigliere regionale Ferruccio Sansa torna a chiedere le dimissioni del governatore: "Ora bisogna votare subito - afferma -. Siamo l'unica Regione al mondo in cui la Giunta si riunisce a casa del presidente arrestato. Questa è la Regione Liguria. Ora è chiaro: il totismo è finito. Un sistema di potere è crollato. Un modo di governare è sotto accusa. Occorre votare. Subito. Conta più Giovanni Toti o un milione e mezzo di liguri? Contano più gli equilibri dei partiti di centrodestra o il destino della Liguria? Contano più le poltrone che qualcuno teme di perdere o una regione che non ha una guida (soprattutto per economia e sanità)? Tutti insieme dobbiamo chiedere subito che si vada a votare. Questa emergenza è anche una grande occasione per voltare pagina".

Natale (Pd): "Cambio di passo non più rinviabile"

Richiesta di dimissioni anche dal Partito Democratico, il segretario regionale Davide Natale attacca: "La conferma dei domiciliari impone un cambio di passo non più rinviabile. Si vada al voto e si ridia un futuro ai liguri. La Liguria ha bisogno di guardare al futuro e di essere liberata da questo incubo che sembra non finire mai. È impensabile che una Regione possa essere governata senza la presenza di un presidente nel pieno delle sue funzioni. Questa situazione di incertezza accresce, in maniera esponenziale, le ripercussioni negative di nove anni di governo del centrodestra. Da tempo denunciamo il fallimento della loro politica - prosegue Natale -, dalla sanità all’ambiente alle energie rinnovabili, all’incapacità di cogliere appieno le opportunità del Pnrr. Auspico che l'incontro che il coordinatore di Fdi, Matteo Rosso ha annunciato con le forze politiche, si concluda con un'assunzione di responsabilità che guardi a tutti i cittadini liguri e non solo agli interessi di Toti e dei suoi stretti collaboratori. Si vada velocemente al voto e si ridia la speranza ai liguri".

Piana: "Vicini a Toti, proseguiamo per il bene della Liguria"

Da parte della maggioranza, invece, arrivano le parole del presidente ad interim Alessandro Piana: "La decisione del Tribunale del Riesame ci rammarica - afferma in una nota - ma questo non cambia la nostra volontà a proseguire il lavoro di giunta e maggioranza nel portare avanti il progetto di crescita e sviluppo della Liguria che non si è mai fermato in questi mesi. A Giovanni va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza con la speranza che la Cassazione possa intervenire sulle misure restrittive a cui oggi è costretto, convinti che abbia sempre agito nell'interesse del territorio".

Lista Toti: "Stima incondizionata e solidarietà"

Infine la Lista Toti: "Il no del Tribunale del Riesame non cambia la nostra determinazione - scrive in una nota -. Attendiamo con fiducia il giudizio della Corte di Cassazione cui il presidente presenterà immediato ricorso. Siamo certi che verrà riconosciuta l'insussistenza delle esigenze di custodia cautelare, specie dopo tanti anni di indagine e oltre due mesi di arresti domiciliari. Al presidente, che ha sempre dimostrato correttezza e determinazione nel sopportare una misura tanto afflittiva per preservare l'interesse dei liguri alla prosecuzione dell'azione di governo della Regione, va tutta la nostra incondizionata stima e solidarietà. Forza presidente, ancora un ultimo sforzo. Non vediamo l'ora di riabbracciarti di persona".

