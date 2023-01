Toti: "Centrodestra unito anche in Liguria per proseguire l'esperienza di questi anni"

Centrodestra unito a livello nazionale ma anche ligure: è quanto auspica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, esprimendo il suo pensiero dopo un incontro nel suo ufficio in piazza De Ferrari con il deputato Matteo Rosso, coordinaore ligure di Fratelli d'Italia. Sul tavolo, le elezioni amministrative in vista in diversi Comuni liguri, ma anche il pensiero alle prossime regionali del 2025, tra "soli" due anni.

Il centrodestra, per Toti, non può che rimanere unito per "andare avanti e proseguire un'esperienza vincente che ha dato negli anni risultati importanti e tangibili per tutti i liguri".

Al centro del confronto di lunedì, parte di una serie di riunioni che periodicamente avvengono tra i due "in uno spirito di condivisione e collaborazione, le politiche da attuare in Liguria per continuare la crescita che sta distinguendo la nostra regione e gli obiettivi da raggiungere nel 2023", dice Toti.

Non è mancata l'occasione per discutere delle elezioni amministrative che interesseranno diversi Comuni del territorio ligure e sulle quali ci sarà un confronto anche con il vice ministro e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, insieme a tutti gli alleati, già nei prossimi giorni. Ieri, infatti, Toti avrebbe dovuto incontrare anche il segretario regionale del Carroccio, rimandato per indisposizione di Rixi

Recentemente Toti si era espresso favorevolmente sulla creazione di un eventuale partito unico del centrodestra, approvando le parole di Silvio Berlusconi in merito, ma la presidente del consiglio Giorgia Meloni aveva freddato ogni aspettativa ricordando che "in Italia c’è già un grande partito conservatore, è un partito che tutti i sondaggi danno stabilmente sopra il 30 per cento e che alle Europee può ambire ad arrivare al 35-36%. Si chiama Fratelli d’Italia".