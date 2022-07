Toti: "Il centrodestra ruba a Conte la responsabilità di far cadere il governo"

Sulla crisi di governo in atto anche il presidente della Regione Liguria - e della forza politica nazionale Italia al Centro - Giovanni Toti si esprime, senza risparmiare frecciate al M5s di Conte ma neppure al centrodestra.

"Conte - twitta Toti - combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, davanti agli italiani, la responsabilità di far cadere il governo Draghi! Ma davvero stiamo assistendo a tutto questo?".

Il discorso del Presidente del Consiglio Draghi al Senato, infatti, non è piaicuto per niente ai leader del centrodestra che lo appoggiano (Forza Italia e Lega) e che potrebbero - dopo le sue parole - non votargli più la fiducia. Mentre alcuni parlano di una mossa 'ad hoc' di Draghi per lasciare definitivamente palazzo Chigi, come era sua intenzione fare da giorni, i leader del centrodestra si dicono stupiti dal discorso del presidente.

Come spiega Today.it, i due partiti di destra non hanno gradito le stoccate del premier nel suo discorso a chi ha tirato la giacca “sui balneari, sul catasto”, lamentando che ci fossero forze politiche che hanno addirittura plaudito “alle manifestazioni non autorizzate di chi usava anche la violenza in piazza” con chiaro riferimento alle proteste dei tassisti contro l’articolo dieci del Dl concorrenza. Non solo perché già ieri ci sarebbero stati molti malumori, con Silvio Berlusconi amareggiato per non aver mai ricevuto nemmeno una telefonata da parte di Draghi e Salvini uscito indispettito dall’incontro col premier, che non sarebbe stato proprio idilliaco.

Al presidente - che nonostante lo strappo del M5s avrebbe ancora i voti per poter governare - è stato adesso sottoposto un ultimatum da Lega e FI: un nuovo patto di governo senza 5 Stelle e con un deciso rinnovamento. Oppure le elezioni. Da qui il discorso di Toti (sono noti i rapporti tesi specie con la Lega) che prima indica Conte come responsabile della crisi, per poi dire che "il centrodestra gli ruba in corner, davanti agli italiani, la responsabilità di far cadere il governo Draghi". La seduta a Palazzo Madama è stata sospesa visto il ritiro delle dichiarazioni di voto che erano state avanzate dal centrodestra e il premier ha lasciato il Senato. Sul tavolo, l'ipotesi di votare mozioni presentate dai singoli gruppi e l'ordine del giorno presentato da Pier Ferdinando Casini affinché il governo prosegua.