Toti fa gli auguri a Esselunga sui social, Sansa: "Uno sberleffo ai commercianti"

"Una storia che dura da 65 anni: buon compleanno a Esselunga!": e così gli auguri per le candeline spente dal marchio di supermercati finiscono addirittura sulla pagina Facebook ufficiale di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, con tanto di tag rivolto all'azienda. "Un marchio importante - continua Toti - che quasi due anni fa finalmente siamo riusciti a portare a Genova, per dare ai cittadini una possibilità in più di scegliere e risparmiare sulla spesa grazie alla concorrenza. E alla Liguria più competitività e posti di lavoro!".

Il post non è passato però inosservato a Ferruccio Sansa, consigliere regionale all'opposizione, che accusa Toti di favorire platealmente un marchio ad altri e, soprattutto, ai piccoli commercianti: "Non solo per la campagna elettorale ha preso finanziamenti da società legate al gruppo Esselunga. Non solo da quando governa il centrodestra il gruppo Esselunga ha aperto centri commerciali in mezza Genova con varianti urbanistiche votate a tempo di record. Adesso Toti gli fa addirittura gli auguri di compleanno. Conditi dalla solita favoletta: gli ipermercati portano lavoro. Falso, perché fanno chiudere decine di negozi e di attività collegate e alla fine, come dimostrano i dati, il saldo dell'occupazione è negativo. Non solo: quando i piccoli e medi commercianti chiudono, le strade delle nostre città e dei paesi diventano un deserto. E peggiora anche la sicurezza. Dove abito io quando ero bambino c'erano cinque alimentari, una macelleria, un veterinario e un parrucchiere. Oggi ha chiuso tutto. Grazie anche ai 5 supermercati che hanno aperto nel raggio di 2 km. Ecco la grande colpa di Toti e Bucci: lasciano disegnare la città dai signori dei supermercati e non dall'interesse dei cittadini" è il commento di Sansa.