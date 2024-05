Regione, Toti arrestato verso la sospensione: la reggenza al vice Piana

L'inchiesta sulla corruzione che ha portato agli arresti domiciliari - tra gli altri - del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sta scuotendo il mondo della politica ligure.

Ma cosa succederà in Regione ora? Gli uffici legislativi di giunta e consiglio regionale sono al lavoro per studiare tutte le disposizioni anti-corruzione della legge Severino e lo Statuto della Regione Liguria. Fonti dell'assemblea legislativa escludono il possibile ricorso al commissarimento, ma la legge Severino prevede comunque la sospensione. Le redini della Regione dovrebbero quindi passare temporaneamente e automaticamente al vicepresidente della Regione, il leghista Alessandro Piana. È infatti il vice, secondo lo statuto regionale, a sostituire il presidente in caso di impedimento temporaneo.

A chiarire alcuni passaggi, nella concitata mattinata di martedì 7 maggio, è l'avvocato di Toti Stefano Savi: "La Regione continuerà anche in sua assenza a lavorare. Sono tutti fatti di cui possiamo dare una spiegazione perché rientrano nell'ambito di legittima attività di amministrazione".

L'avvocato di Toti: "Non si parla di dimissioni"

Ai cronisti che, martedì mattina, chiedevano se ci fosse una data certa per le dimissioni di Toti dalla carica di presidente della Regione, Savi ha risposto: "Non si parla di dimissioni. Si sospende dalla funzione (come previsto dalla legge Severino, ndr) e poi vedremo cosa succede. Il processo è ancora tutto da fare. Vediamo gli atti, li leggiamo e cerchiamo di capire come costruire gli elementi difensivi nel miglior modo possibile. Il presidente è sereno e tranquillo. Vuole affrontare il procedimento spiegando tutto nel dettaglio". Dimissioni per motivi "etici"? "Vedremo - ha detto Savi - adesso intanto vediamo gli atti per cercare di capire come portare elementi difensivi nel migliore dei modi".

La legge Severino parla in effetti, come diceva Savi, di sospensione di diritto: in questo caso, le funzioni di Toti passeranno con tutta probabilità al vicepresidente Alessandro Piana. Secondo lo statuto regionale, infatti, il presidente è sostituito pro tempore in tutte le sue funzioni dal vicepresidente nella pienezza dei poteri.

Chi è il vicepresidente Alessandro Piana

Nato a Imperia, 52 anni, Alessandro Piana è un agrotecnico e imprenditore agricolo nell’azienda di famiglia. Iscritto alla Lega dal 2001, dal 2005 al 2009 è stato consigliere comunale a Pontedassio e, nello stesso periodo, consigliere capogruppo della Comunità Montana dell'Olivo. Dal 2006 al 2010 è stato consigliere provinciale e capogruppo della Lega a Imperia. Nel 2009 è stato rieletto consigliere comunale a Pontedassio, dove ha ricoperto l’incarico di assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica tra il 2009 e il 2011. Dal 2010 al 2015 è stato presidente del Consiglio provinciale di Imperia. Nel 2014 è stato nominato vice sindaco di Pontedassio. A maggio 2015 è stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Imperia e quindi presidente del Gruppo consiliare Lega Nord Liguria-Salvini.

Il 30 marzo 2018 è stato eletto presidente del Consiglio regionale. Da ottobre 2020 ricopre la carica di vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Sviluppo dell’Entroterra e altre deleghe.

Il vicepresidente si è espresso in mattinata mostrando vicinanza a Toti nell'auspicio che venga fatta chiarezza al più presto.