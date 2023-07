Il terzo valico passerà dal centro di Certosa, Sanna (Pd): "La conferma da Rfi"

"Rfi ha fatto sapere che non c’è la possibilità che l’ultimo miglio del Terzo valico bypassi il centro di Certosa. Tutte le richieste dei comitati e dei Municipi e le proposte alternative presentate sono state inascoltate": il consigliere regionale del Pd Armando Sanna, dopo la commissione regionale sul Priimt (Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti) che si è svolta giovedì 13 luglio in Regione, punta il dito su Comune, Regione e Autorità di sistema portuale che non si sarebbero presi nessuna responsabilità e non interverrebbero a tutela degli abitanti.

Nell'ambito della commissione "è venuta fuori la verità - dice Sanna - e cioè che Rfi non terrà in considerazione nessuno studio o progetto alternativo, ma andrà avanti per la sua strada, mentre i cittadini non hanno avuto sufficienti rassicurazioni sul contenuto delle merci che transiteranno da lì. I treni merci passeranno dal centro di Certosa, con le conseguenze tanto temute dagli abitanti".

"È grave che Adsp (Autorità di sistema portuale) faccia predisporre i collegamenti fra porto e Terzo valico sulla base di un Piano regolatore portuale di oltre 20 anni fa e non sulla base del nuovo Piano che dovrebbe tenere conto della diga e ridisegnare completamente i parchi ferroviari evitando di comporre i treni al Campasso e sfruttando pienamente la linea sommergibile" conclude Sanna.