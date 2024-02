No al terzo mandato per i governatori

La commissione Affari Costituzionali del Senato ha respinto l'emendamento della Lega sul terzo mandato ai governatori. Hanno votato a favore i senatori leghisti e Italia viva. Contrari Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi moderati, Partito democratico, M5s e Avs, mentre Azione non ha partecipato al voto. Alla fine l'emendamento è bocciato con 16 contrari, 4 a favore, un astenuto (gruppo Autonomia) e una non partecipazione al voto (Azione).

Critico il commento del presidente della Regione, Giovanni Toti."Mi chiedo per quale ragione si debba agire in via parlamentare, quando si potrebbe agire esattamente come ha fatto la Liguria nello scorso mandato, per via consiliare. Le Regioni - ha detto Toti -, che hanno invece inserito nello statuto il limite del secondo mandato recependo la legge nazionale, cambieranno i loro statuti se lo ritengono necessario. Io non credo che sia un tema nazionale ma un tema, giusto per essere autonomista fino in fondo, che riguarda le singole Regioni".

"Semmai riguarda il Parlamento - ha sottolineato il governatore ligure - il terzo e il quarto mandato dei sindaci delle grandi città perché non hanno potestà legislativa, mentre le Regioni sono un organo legislativo di pari rango in alcune materie rispetto al Parlamento. Quindi ritengo che questo dibattito vada spostato in periferia. In un governo che sta cambiando la legge per dare maggiori autonomie e vorrebbe eleggere il primo ministro in forma diretta, trovo che ci sia un gigantesco cortocircuito politico".

"Credo - ha aggiunto Toti - che sia la prima puntata di quello che rischia di trasformarsi in un romanzo d'appendice. Io continuo a pensare che gli elettori debbano avere l'ultima parola e che se in tutta Europa e in gran parte degli altri Stati del mondo, a eccezione del presidente degli Stati Uniti e di quello francese che normalmente girano con un dito su una valigetta che tiene racchiusa un'apocalisse, quindi direi che hanno qualche potere in più rispetto al presidente della Liguria o al sindaco di Macerata, nessuno ha applicato questo metodo, un ragionamento bisognerebbe farlo".

"Credo che sarebbe anche onesto - ha concluso il presidente della Regione - fare un ragionamento in una Repubblica dove i parlamentari contrari a un ulteriore mandato per governatori e sindaci talvolta siedono in Parlamento dagli anni '80 e '90 del secolo scorso, dove non c'è un limite per il presidente del Consiglio e per i ministri, neppure per quelli che muovono rami dell'amministrazione assai delicati come le forze di sicurezza".