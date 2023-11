Termovalorizzatori e rigassificatori? Il Comune non lo esclude

Il Comune apre a termovalorizzatori e rigassificatori, tramite una mozione approvata dal consiglio comunale (con i voti della maggioranza) sulle strategie energetiche, presentata dai consiglieri di Genova Domani.

Il documento sostiene "che ancora oggi l’Italia dipende largamente dall’importazione di energia, specificamente gas naturale e petrolio, che identifica il Paese come 'vulnerabile' nelle logiche dei mercati energetici internazionali" e che l'importazione di gas naturale avviene per il 90% da soli quattro paesi esteri come Russia, Algeria, Azerbaigian e Qatar.

Con la mozione, in sintesi, si chiede alla giunta di favorire un percorso di ottimizzazione della strategia energetica regionale insieme alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, che possa prevedere il più ampio spettro di fonti di approvvigionamento energetico nonché di infrastrutture necessarie, incluse soluzioni quali termovalorizzatori e rigassificatori. Questo il punto più contestato, e dall'opposizione sono piovute critiche per aver voluto implicitamente sostenere, utilizzando la mozione, la contestata operazione della nave rigassificatrice a Savona.

Si chiede anche al Comune, nello stesso documento, di attivarsi presso il governo per incoraggiare la costituzione di una filiera industriale legata all’energia, ricordando anche il nucleare.

Sulla mozione sono stati presentati tre ordini del giorno da Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) che ha spinto sulle energie pulite e rinnovabili chiedendo una commissione per esporre il cronoprogramma e i relativi costi di realizzazione di un impianto Tmb, nonché valutare un impianto per le biomasse (digestore anaerobico). Tra le altre richieste, partecipare a una commissione in cui poter presentare il piano del ciclo dei rifiuti che il Comune di Genova intende adottare; escludere che sul territorio comunale possa realizzarsi un impianto di incenerimento dei rifiuti e realizzare la raccolta rifiuti porta a porta come unico sistema sostenibile; utilizzare aree dismesse, come ad esempio cave, per ospitare impianti fotovoltaici;

Altri due ordini del giorno del Pd impegnano la giunta ad attivarsi immediatamente presso Amiu affinché siano conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto Tmb di Scarpino e a riferire in commissione consiliare da convocarsi entro il 31 dicembre 2023, a non procedere a ulteriori aumenti della Tari e a convocare una commissione sempre entro fine anno sul piano industriale di Amiu.

Ulteriori tre emendamenti sono stati presentati dal consigliere del M5s Fabio Ceraudo e non sono stati accettati.

L’assessore all'Ambiente Matteo Campora ha dato parere favorevole alla mozione, e parere contrario agli ordini del giorno, che sono stati infatti respinti.

La mozione è stata approvata con 24 voti della maggioranza: tre i voti contrari dei consiglieri della Lista RossoVerde, M5S e Uniti per la Costituzione, mentre si è astenuto il Pd.