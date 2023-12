Voltri, migranti ancora nelle tende nonostante il freddo

Alloggiano ancora nelle tende, i migranti di Voltri nel centro allestito negli ex cantieri Costaguta e gestito dalla Croce Bianca Genovese. Anche se è dicembre e il freddo di questi giorni è particolarmente pungente. A chiedere spiegazioni è stata la consigliera comunale Donatella Alfonso (Pd) e la richiesta di informazioni arriverà anche a Roma, con un'interrogazione del segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato Nicola Fratoianni.

"Stando a quanto mi dicono i volontari attivi in zona - dice Alfonso in consiglio comunale - fa molto freddo anche se tende sono all’interno, e per usufruire dei servizi igienici gli ospiti devono recarsi all’esterno. Con il clima di queste giornate immagino il disagio di queste persone".

Si era parlato di spostare a Voltri i container di Rivarolo (che saranno appunto rimossi dalla Valpolcevera), ma non si conoscono le tempistiche per la loro collocazione.

Alle richieste di delucifazioni di Alfonso, l'assessora ai Servizi Sociali Lorenza Rosso ha spiegato di non avere informazioni: "Il processo dei Cas viene gestito dalla Prefettura e di conseguenza l'amministrazione non è a conoscenza delle procedure attivate. Non conosciamo le tempistiche per rendere funzionali i moduli abitativi. Anche l'assessore al Volontariato Sergio Gambino non è a conoscenza né del processo né dei tempi in cui i moduli verranno posizionati, a noi risultava non fossero ancora presenti a Voltri. Non sappiamo nulla sulla loro attivazione".

"Vero che la gestione non è direttamente comunale - ha replicato la consigliera - ma siccome tutto ciò succede sul territorio del Comune di Genova e diverse persone ne sono interessate, ritengo che anche il Comune dovrebbe dare come minimo una risposta informativa".

Fratoianni invece si rivolge direttamente al governo: “Vogliamo sapere quali iniziative urgenti intende assumere affinché vengano individuate soluzioni alternative per fornire un'adeguata sistemazione ai migranti oggi ospitati in tenda a Voltri. Il fatto che a dicembre, a Genova, dei migranti siano ospitati in tende, in aree improvvisate dimostra l'inefficacia delle politiche di accoglienza praticate dal governo, il quale si ostina a mantenere un approccio emergenziale al fenomeno migratorio e, invece di adottare politiche strutturali si adopera, al contrario, per smantellare le reti di accoglienza diffusa".