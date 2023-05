Telecamere e pene severe contro i blitz degli ambientalisti, polemiche in consiglio comunale

Polemiche in consiglio comunale per una mozione presentata dai consiglieri del centrodestra: Nicholas Gandolfo (Liguria al Centro), Paolo Gozzi (Vince Genova), Francesco De Benedictis (FdI), Federico Bertorello (Lega Nord), Lorenzo Pasi (Genova Domani) e Stefano Costa (Forza Italia). Il documento, intitolato 'Piano di contrasto ai possibili atti che potrebbero causare gli ecoattivisti contro il patrimonio storico culturale di Genova', è stata approvata a maggioranza, scatenando però le polemiche dell'opposizione, gli esponenti della lista Rosso Verde hanno anche abbandonato l'aula al momento del voto. La mozione ha preso spunto ad alcuni recenti fatti di cronaca in cui, in altre città italiane, alcuni attivisti per l'ambiente hanno fatto dei blitz contro i principali monumenti della città, imbrattandone le facciate, nasce quindi con l'intento di prevedere maggiori controlli e pene più severe. L'ultimo episodio è stato quello di Firenze con la facciata di Palazzo Vecchio coperta di vernice rossa.

"Videosorveglianza per opere d'arte, monumenti ed edifici"

Si legge sul documento: "L’articolo 21 della Costituzione Italiana specifica che 'Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione' ma non autorizza in nessun modo a deturpare il patrimonio storico dell’umanità, anch’esso bene di valore costituzionale', constatato che In questi giorni il Governo sta preparando un disegno di legge proprio per dare ogni mezzo opportuno alle amministrazioni a contrasto di questo fenomeno". Vengono quindi impegnati sindaco e giunta: "A valutare un piano di incremento di video sorveglianza e controlli presso opere d’arte, musei, sculture ed edifici che sono patrimonio storico culturale della nostra città; a valutare, in attesa della prevista entrata in vigore del decreto legge, l’inasprimento di congrue sanzioni amministrative, da chi compie atti di questo tipo; a valutare con gli uffici competenti e con le scuole tutte le iniziative che si possono intraprendere per sensibilizzare sempre più la cittadinanza e i più giovani al rispetto dell’ambiente".

Sulla stessa è stato presentato un ordine del giorno dalla Lega, e tre emendamenti dalla Lista Rosso Verde. Gli emendamenti non sono stati accettati dai proponenti. L’assessore Sergio Gambino ha espresso parere favorevole a nome della Giunta con alcune modifiche nell’impegnativa, accettate dai proponenti. L’ordine del giorno è stato approvato con 20 voti favorevoli e 13 contrari. La mozione è stata approvata con 20 voti della maggioranza e 11 voti contrari.

Lista Rosso Verde, Ghio e Bruzzone lasciano l'aula: "Destra repressiva"

Forte la reazione della lista Rosso Verde che, attraverso un comunicato, attacca la giunta: "I consiglieri comunali Francesca Ghio e Filippo Bruzzone dopo i loro interventi al consiglio comunale di martedì 2 maggio 2023 lasciano l’aula in segno di protesta contro una mozione proposta dalla maggioranza riguardante l’inasprimento delle pene per gli attivisti di Ultima Generazione, movimento per lo più giovanile che rivendica i diritti del pianeta Terra e delle persone, chiamando l’attenzione dei governi con atti di disobbedienza civile non violenti".

"La destra - prosegue la nota dei rossoverdi - insegue un modello repressivo chiedendo di aumentare il numero di telecamere a controllo dei monumenti pubblici, e nei loro interventi emergono contraddizioni e pareri dissociati dal centro della questione: il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Bruzzone e Ghio nelle loro riflessioni stimolano l’opinione pubblica a reagire e puntano il dito su un’amministrazione inefficiente e incurante di problemi troppo urgenti per essere strumentalizzati a fini politici. Alla fine dei loro interventi i consiglieri RossoVerdi decidono di uscire dall’aula del Consiglio per non votare e non legittimare una destra che crea attrito invece che unirsi per risolvere queste urgenze inderogabili. Ricordiamo che, ad oggi, l’Italia è al sesto posto tra le nazioni mondiali con il più alto tasso di investimenti nei combustibili fossili, uno dei principali motivi

di inquinamento ambientale del nostro tempo e ricordiamo che: non c’è più tempo se non quello per azioni concrete per la salvaguardia della vita. Quando i giovani indicano il problema, le amministrazioni guardano il dito".