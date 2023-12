Centro 'Basaglia' di Quarto, tagliate le ore di formazione degli alunni: polemiche in consiglio regionale

I consiglieri regionali Selena Candia (Lista Sansa), Sergio Rossetti (Azione) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa) hanno presentato in consiglio regionale interrogazioni sul futuro degli alunni del Centro studi Basaglia. Rossetti ha chiesto alla giunta di ripristinare e mantenere le quattordici ore alla classe di alunni presso il Centro Basaglia nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto. Il consigliere ha rilevato che si tratta di un progetto unico in Italia che gestisce con un solo insegnante una classe di 50 alunni, che afferiscono alla Salute Mentale e al Polo Disabili, ma che le ore scolastiche settimanali, dopo una trattativa con Asl 3, saranno tagliate da 14 a 10. Candia ha chiesto alla giunta di ripristinare le 14 ore, sottolineando che il servizio è attivo da venti anni per la formazione didattica di utenti con disabilità e in situazione di marginalità.

Le risposte della giunta in consiglio regionale

L’assessore alla scuola Simona Ferro ha risposto che l’ufficio scolastico regionale ha fatto presenti diverse complessità nel territorio alla luce delle quali è una soluzione soddisfacente la recentissima sottoscrizione di una convenzione che prevede 12 ore settimanali di docenza per l’anno scolastico in corso, con la riduzione di una sola mezz’ora al giorno e riuscendo, così, a garantire anche per quest’anno un monte ore considerevole da destinare al progetto, tenendo in massima considerazione i bisogni dei frequentatori del Centro Basaglia e delle loro famiglie. L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che il dirigente del dipartimento salute mentale di Asl3 ha concordato con l’attuale dirigente scolastico del Cpia Levante Tigullio di dare continuità per l’anno scolastico 2023-24 al progetto per utenti psichiatrici e disabili fisici ed è previsto un totale di 12 ore, rispetto alle 14 ore della vecchia convenzione, dal martedì al venerdì. Gratarola ha precisato che la sede per l’attività è stata confermata nel Padiglione 17 di Arte.

I consiglieri di opposizione: "Amareggiati e sconcertati"

Risposte che non hanno soddisfatto i consiglieri di opposizione: "Siamo amareggiati e sconcertati dal comportamento pilatesco della Giunta regionale che non ha preso alcuna posizione per difendere l'attività di formazione didattica del centro - si legge in un comunicato congiunto firmato da Candia, Rossetti e Pastorino -. Troviamo estremamente grave che di fronte al taglio di due ore settimanali (su 14 totali) previsto dal Miur per quest'attività, la Regione non abbia preso una posizione per difendere il centro e le persone con difficoltà che in quello spazio trovano un'occasione di riabilitazione ed emancipazione".

Candia: "Un giorno di attività in meno dopo il taglio"

"La Giunta non è stata in grado di dirci se le due ore tagliate dall'attività del 'Basaglia' sono state ricollocate su altri centri e per quali eventuali urgenze o motivi - sottolinea Selena Candia -. L'assessore Ferro ha parlato di un taglio di mezz'ora di attività al giorno, ma in realtà le 2 ore tagliate significano una giornata di attività in meno, quindi una settimana di formazione che si riduce dal martedì al venerdì, eliminando il lunedì. Ricordiamo - conclude - che stiamo parlando del taglio di un'attività che è di grande aiuto per gli utenti ma anche per tutti i loro familiari e caregiver. Per questo continueremo a chiedere alla Regione di intervenire per ripristinare le 14 ore settimanali".

Pastorino: "La giunta è il passacarte di altri enti"

"La vicenda della riduzione da 14 a 12 ore del Centro Studi Basaglia è veramente sconcertante - dichiara il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale e vicepresidente della Commissione II Sanità Gianni Pastorino - e il nulla cosmico detto da ben due assessori, dimostra inequivocabilmente che la giunta non fa altro che essere il passacarte di altri enti, in questo caso del Miur, incapace di assumersi una responsabilità politica e di vedere come intervenire soprattutto nelle situazioni di disagio. Una vera e propria vergogna - continua Pastorino - rispetto a un’eccellenza che meriterebbe ben altre scelte e attenzione verso chi la frequenta, riesce ad andare a scuola e ad avere un processo formativo anche in situazioni di grande difficoltà. Passare da 14 a 12 ore è un grave danno per delle persone che hanno nei processi formativi uno dei loro unici percorsi di riabilitazione e di emancipazione".

Rossetti: "La Regione se ne lava le mani"

"Da 20 anni ci sono 14 ore di insegnamento e di aggiornamento continuo al 'Basaglia - afferma Sergio Rossetti -. Era un punto di riferimento che è stato ridimensionato e che dà l’idea di una mancanza di consapevolezza della situazione. La Regione se n’è lavata completamente le mani, ha attribuito la responsabilità all’Ufficio Scolastico Regionale, dimenticandosi che i centri di istruzione per adulti rientrano nei compiti di organizzazione del dimensionamento scolastico regionale. Di fronte alle difficoltà ci si volta dall’altra parte perché parliamo di una nicchia di persone che non portano grandi consensi, e questo è un atteggiamento che considero inaccettabile. Noi vogliamo che il centro 'Basaglia' sviluppi invece le competenze in modo permanente. Questa è la cultura dell’Europa: dare formazione e istruzione continua agli adulti a prescindere che siano o meno sani. Non abbiamo ricevuto risposta e siamo amareggiati - conclude -. Ma continueremo la nostra battaglia per difendere quegli elementi di diritto costituzionale e affinché la Regione prenda in mano la questione del dimensionamento scolastico".