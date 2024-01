Taglio fondi disturbi alimentari, Candia (Lista Sansa): "Scelta vergognosa del governo, scendiamo in piazza"

"Troviamo assurda e vergognosa la scelta del governo di tagliare i fondi per i disturbi alimentari: solo in Liguria sono più di 1.500 le famiglie che hanno una persona che soffre di questi disturbi, soprattutto ragazze in eta adolescenziale". Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

"Su questo tema così delicato e importante la nostra visione è diametralmente opposta a quella miope del governo -spiega Candia -. In sede di discussione del Piano Socio Sanitario e del Bilancio regionale abbiamo presentato decine di emendamenti per prevedere maggiori risorse economiche da destinare all'aumento dei posti letto nei Centri specializzati per la cura dei disturbi alimentari. Non solo: per la delicatezza del tema, che ricordo colpisce soprattutto le ragazze, ma anche i ragazzi, avevamo previsto di stanziare delle risorse per prevedere anche un supporto psicologico, che è fondamentale per riuscire a superare questi tipi di disturbi".



"Purtroppo tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati e la Giunta Toti non ha voluto accogliere le nostre proposte – aggiunge la consigliera regionale -. Auspico che a livello nazionale il governo possa fare marcia indietro e trovare il modo di inserire i disturbi alimentari tra i LEA per dare una prospettiva alle migliaia di famiglie alle prese con questi problemi".



A Genova, così come nelle principali città italiane, venerdì 19 gennaio è prevista una mobilitazione in piazza per chiedere al governo un intervento rapido e risolutivo sul tema. "Noi scenderemo in piazza per far sentire la nostra voce al governo Meloni - annuncia Candia - saremo tantissimi, e spero che una mobilitazione massiccia possa servire per velocizzare le misure dell'Esecutivo su questo fronte".

Nell'ultima seduta del consiglio regionale è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 1127 presentato da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a interloquire con il governo per richiedere il rifinanziamento urgente del fondo per il contrasto dei disturbi alimentari e della nutrizione. Nel documento si ricorda che la legge di bilancio 2022 del governo finanziava un fondo per il contrasto dei disturbi alimentari con 25 milioni di euro di cui 650 mila destinati alla Liguria, ma che la manovra 2024 non prevede un rifinanziamento mentre la malattia ha provocato, solo nel 2023 in Italia, 3780 decessi.