Spot con Carla Signoris: Sansa torna all'attacco della Regione, che svela i costi

Il consigliere regionale Ferruccio Sansa è tornato all'attacco della giunta Toti sui costi sostenuti dalla Regione per gli spot con l'attrice Carla Signoris. Dieci videoclip da un minuto nelle quali, al telefono con amici e amiche, vengono diffuse informazioni legate ai corretti stili di vita, alla prevenzione e ai servizi offerti dal Sistema sanitario regionale. In passato il consigliere del centrosinistra aveva attaccato la giunta regionale per la promozione del territorio con Elisabetta Canalis come testimonial, sempre in merito ai costi sostenuti.

Due le interrogazioni presentate durante la seduta del Consiglio di martedì 23 maggio 2023, per conoscere i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione utilizzando denaro pubblico. "Il punto, lo ripetiamo, non sono tanto gli spot - aveva sottolineato Sansa -. Ma reclamizzare la prevenzione, quando per fare una mammografia o una colonscopia in Liguria ci vuole un anno, sembra pura propaganda. E anche una presa per i fondelli dei cittadini".

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha rilevato che le campagne di sensibilizzazione sono necessarie e che possono essere utili gli spot che si propongono in forma meno fredda rispetto alla sola comunicazione degli uffici competenti. Nello specifico Gratarola ha sottolineato che "oltre a essere stata seguita sui media regionali, la campagna sta avendo un riscontro positivo sui social di Regione in quanto solo nella prima settimana di diffusione oltre 1 milione e 136 mila persone hanno effettuato almeno una visualizzazione e che c’è stato un totale di oltre 1 milione e 876 mila visualizzazioni". Rispetto ai compensi Gratarola ha risposto: "Carla Signoris ha ricevuto un compenso di 30 mila euro, il regista Marco Cesena 20 mila mentre 41 mila euro sono andati a Film Commission per tutte le spese di produzione".