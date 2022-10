Udc Liguria denuncia lo spot di Segugio.it sull'ultima cena: "È vilipendio della religione cattolica"

L'Udc Liguria si scaglia contro lo spot di Segugio.it e decide di sporgere denuncia alla luce dell'ultima pubblicità televisiva che ironizza sull'ultima cena di Gesù.

"L’Udc Liguria -Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, dopo aver assistito per anni a pubblicita?, sketch televisivi e barzellette che utilizzano in modo oltraggioso simboli propri del cattolicesimo - scrive in una nota il commissario regionale Umberto Calcagno - alla luce dello spot pubblicitario del sito segugio.it apparso sui canali televisivi, ritenuto offensivo e blasfemo nei contenuti che rappresentano l’ultima cena di Gesu? Cristo, ritiene doveroso, in qualita? di cattolici impegnati in politica, come primo atto da inserire in un quadro piu? ampio di interventi, procedere ad un esposto/denuncia presso la Procura della Repubblica per vilipendio della religione cattolica".

Nella pubblicità che sta andando in onda in queste settimane in tv si vede una rappresentazione ironica dell'ultima cena, con Giuda che accusa i commensali di aver usato pancetta e non guanciale per l'amatriciana. A questo punto, mentre tutti alzano gli occhi al cielo, salta fuori il caratteristico cane del sito che dice: "Compagnia sbagliata?" per poi annunciare le offerte di Segugio.it. E concludendo con: "Ma se ci facessimo fare un ritratto?" mentre tutti assumono la posa del celebre dipinto di Leonardo Da Vinci.