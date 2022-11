Continui distacchi dalla sopraelevata, il Comune: "Ogni anno spendiamo 500mila euro, nessun allarme"

L'ultima chiusura per la caduta di calcinacci dalla sopraelevata è quella di giovedì 3 novembre 2022, una situazione che dura da diverso tempo come confermano i tanti interventi dei vigili del fuoco anche nell'ultimo mese. Il tema è stato affrontato in consiglio comunale attraverso un'interpellanza presentata da Alberto Pandolfo del Partito Democratico, la risposta della giunta è stata invece affidata all'assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi.

Caduta di calcinacci, materiale ferroso e cavi

"Lo scorso 4 ottobre - ha spiegato Pandolfo in aula - alcuni blocchi di materiale ferroso si sono staccati da una caditoia causando danni ma fortunatamente senza feriti, quattro giorni dopo sono caduti calcinacci in corso Quadrio. Infine andando indietro nel tempo il 24 ottobre 2021 c'è stato l'episodio più grave: sono precipitati nell'area del Porto Antico dei pesanti cavi ancorati alla strada danneggiando molti veicoli e causando alcuni feriti lievi. Chiedo al Comune quali interventi di manutenzione straordinaria intende realizzare sulla strada 'Aldo Moro' e a che punto è l’iter per il rimborso dei danni che si sono registrati di recente".

Piciocchi: "Ogni anno spendiamo 500mila euro"

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi ha risposto: "La Sopraelevata è oggetto di una costante attività di monitoraggio, a cui il Comune in aggiunta ha commissionato tre perizie, con riferimento al tema della stabilità dell’infrastruttura, che hanno escluso l’esistenza di eventuali problemi statici, come confermato dall’esame condotto con l’ausilio di droni da parte dell’Istituto Italiano di Saldatura dentro i cassoni. Un esame molto attento che ha consentito di individuare le situazioni di corrosione sulle quali si continua a intervenire, non sono comunque emerse situazioni di allarme. Ogni anno, per la manutenzione dell’opera, il Comune spende 500mila euro tra la manutenzione dei frontalini e azioni volte al contenimento di eventuali distacchi, la Sopraelevata sarà manutenuta fino al momento in cui sarà in esercizio".

Il futuro della sopraelevata con il tunnel subportuale

"Inoltre - ha aggiunto Piciocchi - stiamo collaborando con Aspi perché nell'ambito dei lavori dell'elicoidale venga compreso anche quel tratto che lo scorso anno avevamo dovuto delimitare, parlo della porzione di carreggiata sulla curva in prossimita del Novotel in direzione del casello di Genova Ovest. Abbiamo fatto una perizia molto onerosa, del costo di 300mila euro, seguendo le nuove linee guida su ponti e impalcati del Mims. Non sono emersi problemi statici, ma è stato raccomandato per ragioni di conformità con le nuove linee guida di mantenere il restringimento. Abbiamo commissionato il progetto di sistemazione di tutto quel tratto che, come dicevo, ci sembra logico inserire nell'ambito degli interventi di Aspi sul nodo. Si tratta di un tema caldo proprio in questi giorni, potrò essere preciso nelle prossime settimane. Poi quando avremo il tunnel subportuale si apriranno altri scenari sul futuro della sopraelevata, e ne parleremo".

"Per quanto riguarda invece le richieste danni connesse agli incidenti avvenuti di recente - ha concluso l'assessore - le pratiche sono seguite dal nostro ufficio Assicurazioni, essendo ovviamente l’opera assicurata".

A chiudere il dibattito la replica del consigliere Pandolfo: "Auspico l'apertura di una commissione consiliare per decidere il destino della sopraelevata una volta che sarà realizzato il tunnel subportuale. Guardando anche agli esempi in giro per il mondo per garantire la maggiore valorizzazione del bene nella speranza che possa diventare luogo di godimento ulteriore per le bellezze della nostra città, chiaramente nella massima sicurezza".