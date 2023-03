Polemica in Regione: "2,1 milioni di euro di soldi pubblici per Samp e Spezia e biglietti omaggio"

Botta e risposta e nuove polemiche sulla sponsorizzazione della Regione alle squadre di calcio di Serie A, Sampdoria e Spezia. Ad riaccendere i riflettori sulla questione, già affrontata anche in passato, è l'opposizione.

Sansa: "2,1 milioni di euro pubblici"

Ferruccio Sansa attacca: "2,1 milioni di euro pubblici a Spezia e Samp, il Genoa finora non si è beccato niente - scrive sui social - da ligure e da sampdoriano mi verrebbe da dire: 'belin, abbiamo dato soldi pubblici a Ferrero'. Ecco com'è finita la campagna di propaganda voluta dal presidente Toti che noi del centrosinistra abbiamo sempre criticato. In particolare nella stagione 2021-2022 sono stati spesi 594mila euro della Regione. Cioè nostri. Nella stagione 2022-2023 invece siamo volati 1,56 milioni. Interamente proveniente da fondi comunitari. Segnaliamo - conclude Sansa - anche che per ogni partita in casa le due squadre fornivano 24 biglietti (14 in tribuna e 10 nei distinti) per un totale di 600, la gran parte pagati con fondi europei. Insieme a Fabio Tosi del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Liguria e Linea condivisa, abbiamo chiesto di avere la documentazione per capire a chi sono andati i biglietti pagati con i soldi pubblici. A vip? Amici? Politici?".

Pastorino: "Scelte sbagliate"

Va all'attacco anche Gianni Pastorino di Linea Condivisa: "Sollevai la questione circa due anni fa proprio nel momento in cui era 'scoppiata' la questione legata alla mancata presa in carico, da parte di Regione Liguria, di 1.200 bambine e bambini disabili. Una questione ben difficile da digerire anche perché oggi in Commissione emerge che parte di questi fondi sembra siano stati utilizzati per finanziare biglietti omaggio, riteniamo circa 600, per presunti vip e altre persone. Mi sono unito alla richiesta fatta dal presidente della Commissione Fabio Tosi per avere la lista di chi si sarebbe visto attribuire biglietti gratuiti per le partite di Sampdoria e Spezia. Continuo a pensare che sia assolutamente sbagliato, soprattutto in una fase economico-sociale delicata come quella che stiamo vivendo, attribuire a società professioniste di calcio centinaia di migliaia di euro".

La replica della Regione

Attraverso una nota è arrivata la replica: "Regione Liguria - si legge - rivendica la grande importanza della promozione del territorio. Promozione che passa anche attraverso il marchio 'LaMiaLiguria' sulle maglie di Spezia e Sampdoria, con una collaborazione che in questi mesi ha permesso al nostro territorio di farsi conoscere in tutti i campi di calcio italiani, promuovendo le sue eccellenze e le sue peculiarità, e questo anche grazie alla grande mediaticità del mondo del calcio e al grande appeal esercitato su milioni di tifosi".

"I risultati - sostiene Regione Liguria - sono sotto gli occhi di tutti tranne che di quelli che non vogliono vedere, a cominciare dai dati del turismo: per la prima volta nella storia la città di Genova ha superato i 2 milioni di presenze in un anno, un obiettivo che alcuni anni fa sembrava impossibile da centrare. Mentre in Liguria è stato un 2022 da record con oltre 15 milioni di presenze. Il settore turistico ha fatto segnare un +10,3% nel 2022 rispetto al 2021. Accanirsi contro Spezia e Sampdoria è quindi un ulteriore esempio di come l’opposizione non pensi al bene e alla ricchezza del nostro territorio, continuando invece a vivere nella mediocrità del passato".

E infine sui biglietti: "Regione Liguria, in merito alla polemica sollevata in consiglio regionale sui biglietti forniti da Sampdoria e Spezia per assistere alle partite delle due squadre, precisa anche che i tagliandi non rientrano in alcun contributo destinato alle squadre di serie A, ma si tratta di una elargizione non a titolo oneroso. I biglietti a cui si fa riferimento sono, quindi, sempre stati ceduti gratuitamente dai due club".

Lista Toti: "Milioni di tifosi hanno notato la Liguria"

La Lista Toti aggiunge: "Il calcio è lo sport più amato d'Italia, la partita del consigliere regionale contro la promozione del territorio sulle maglie delle squadre liguri è stata persa, e pure male, subendo una goleada. La nostra Regione è regina del turismo anche grazie alla partnership da lui tanto invisa che vede sulle maglie delle liguri il marchio 'La mia Liguria'. Milioni di tifosi in tutta Italia hanno notato quel nome e tanti dei 15 milioni giunti sul territorio hanno conosciuto grazie a esso le sue eccellenze. Un incremento del 10,3% rispetto all’anno precedente che rende ancor più perdente l’attacco perpetuato a suon di assist sbagliati su social e stampa. Triste - conclude la la nota - è il passaggio sui soldi dati a Ferrero. Forse Sansa intende insultare anche tutti i tifosi blucerchiati che ogni domenica seguono la squadra andando allo stadio e pagando il biglietto? Questo senza neppure sapere peraltro che i biglietti omaggio delle società nella tribuna vip sono sempre esistiti e non hanno nulla a che vedere con la promozione della Liguria sulle maglie".