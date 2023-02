Skymetro, nuova commissione in Municipio. Il Comitato del no: "Così non è partecipazione"

Lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 14 si svolgerà in Bassa Val Bisagno, presso la sede del Municipio di piazza Manzoni, la seconda seduta della commissione dedicata ai progetti skymetro e 4 assi di forza, ancora una volta alla presenza dell'assessore comunale Matteo Campora (trasporti, mobilità integrata e ambiente) e di un tecnico. La prima, infuocata, era andata in scena lo scorso 3 febbraio con la partecipazione, nonostante la convocazione alle 8:30 del mattino, di un centinaio di persone, la maggior parte delle quali appartenenti ai comitati che si oppongono al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana. In prima fila Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile, che propone come alternativa il tram. Questa volta, però, ha comunicato che: "Noi come comitato saremo presenti solo con alcuni esponenti e porteremo una memoria/contributo da lasciare agli atti, ma non promuoveremo né attiveremo la nostra presenza, a differenza della scorsa volta quando abbiamo partecipato in massa".

Diversi i motivi che hanno portato a questa scelta dopo una riunione plenaria, come sottolineano ancora gli esponenti del Comitato: "Le commissioni promosse dal Municipio non sono partecipazione perché partono dall'assunto del progetto in corso e in stato avanzato di progettazione. Ai cittadini si chiede, quindi, solo di plaudire e proporre piccole modifiche. A noi questo non interessa. La partecipazione - sostengono - ha le sue regole e si fa in altro modo. Per esempio includendo nella discussione le alternative che secondo noi esistono e sono più valide, più economiche, più sostenibili dal punto di vita ambientale, sociale, trasportistico e per una città vivibile".

"Nella scorsa commissione - concludono - sono state fatte affermazioni che riteniamo maltarate. Sono stati dati annunci di cui non abbiamo compreso la precisione e la genesi, non sono state date risposte. Non vogliamo essere complici o utilizzati solo per dire che è stato fatto un confronto, mentre è stata fatta solo pubblicità e promozione del progetto in corso. Per tutti questi motivi il 27 febbraio andremo solo a testimoniare, solo per palesare che l’opposizione c’è e ha argomenti e alternative forti. Non organizzeremo la nostra presenza, perdendo tempo dietro a un percorso di partecipazione falso. Useremo il nostro tempo, invece, per continuare a creare qualcosa di nuovo e bello. Chiunque voglia andare al Municipio, lo farà come libero cittadino, o con la propria associazione, a ricordare all’assessore quanto questa opera sia dannosa e brutta e inefficiente. Noi ci saremo con i nostri portavoce e, nel frattempo, continueremo a organizzare bei momenti di confronto, condivisone e pensiero, per contrastarli ancora meglio quando la musica la potremo mettere anche noi".

Tutti i dubbi del Comitato Opposizione Skymetro

Il Comitato Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile ha poi pubblicato una serie di osservazioni in risposta a quanto emerso in occasione dell'ultima commissione, che riportiamo integralmente: "Le risposte che non capiamo e le non risposte della scorsa commissione"