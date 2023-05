Skymetro, la Regione: "Il Comune non ci ha presentato il progetto"

Polemiche anche in consiglio regionale sullo skymetro, progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana portato avanti dal Comune di Genova e contestato da una parte di cittadinanza, organizzata nel comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile' che propone il tram come alternativa.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche da Paolo Ugolini (Movimento 5 Stelle) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa), in cui ha chiesto alla giunta regionale se è stata coinvolta da Comune di Genova rispetto ai pareri necessari sulla sostenibilità ambientale dello Skymetro di Genova, con particolare riferimento alla compatibilità idraulica. Il consigliere ha rilevato che il progetto, che riguarda la Val Bisagno, è stato bocciato dal Mit e non disporrà, dunque, dei finanziamenti del fondo Trm.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato che, fino ad ora, il Comune di Genova non ha presentato istanze per l’attivazione della verifica di assoggettabilità alla Via (Valutazione d'impatto ambientale) e non ha trasmesso alcun progetto e che, dunque, non esiste alcuna espressione da parte degli uffici regionali relativamente alla compatibilità idraulica dell’opera in un iter di Via o di 'sostenibilità ambientale'. Giampedrone ha precisato, però, che il progetto sarà, in ogni caso, soggetto ad autorizzazione idraulica qualora le opere interferiscano con l’alveo del torrente Bisagno e la sua fascia di inedificabilità assoluta.

Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd, ha poi replicato attraverso una nota: "La Giunta conferma tutti i nostri dubbi sul progetto. Giampedrone ci ha informato che al di là di colloqui informali con gli uffici della Regione, il Comune non ha presentato alcun documento per richiedere, come previsto dalla normativa, l’assoggettamento alla Via e per l’eventuale autorizzazione idraulica dell’opera, qualora la struttura invadesse l’alveo del Bisagno o aree limitrofe interessate a rischio idraulico. Siamo alla commedia dell’assurdo - ha attaccato Rossetti - il Comune di Genova continua a far vedere foto e rendering di un progetto che dà per fatto, ma che in realtà non si trova. Perché una cosa è lavorare su suggestioni e immagini, un’altra su un progetto definito e depositato, e studiabile sotto il profilo tecnico da personale competente e dai cittadini. Lascia molto perplesso - ha concluso il consigliere regionale del Pd - che si dica che siano stati dati incarichi per la progettazione, ma non si trova nel Comune di Genova nessun documento che assegni questi incarichi".