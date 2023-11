Skymetro, confronto con i cittadini tra critiche e possibili modifiche al progetto

Si sono svolte in Media e Bassa Val Bisagno due assemblee pubbliche per presentare alla cittadinanza il progetto Skymetro, già illustrato nei giorni scorsi dal Comune di Genova in conferenza dei servizi. Agli incontri con i cittadini, a Molassana e a San Fruttuoso, hanno partecipato l'assessore alla mobilità Matteo Campora, i tecnici del Comune di Genova tra cui il responsabile del procedimento Emanuele Scarlatti, il team di 'Dialoghi in città' guidato dal professor Andrea Pirni dell'Università degli studi di Genova e i presidenti dei due Municipi Maurizio Uremassi e Angelo Guidi. L'opera si snoderà per un totale di 6,9 chilometri di lunghezza dalla stazione di Brignole fino a Molassana, con sei fermate (oltre a quella già esistente a Brignole) e il Comune prevede un servizio di 19 ore con frequenze ogni sei minuti e percorrenza della tratta in dieci minuti e cinquanta secondi. L'opera è da tempo osteggiata da una parte di cittadini, raggruppati nel comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile', che propone il tram come alternativa. In queste ultime settimane sono arrivate critiche anche da esponenti dell'opposizione.

Campora: "Importanti occasioni di confronto, aperti alle modifiche"

Parla di confronto utile, con aperture alle modifiche, l'assessore Matteo Campora, che commenta: "Sono state due importanti occasioni di confronto con la cittadinanza su un tema chiave per la Valbisagno quale il futuro del trasporto pubblico locale. Il progetto è ancora nella fase esecutiva e quindi ancora aperto a possibili modifiche per cercare di venire incontro il più possibile alle richieste espresse dai residenti, come abbiamo appena fatto ad esempio per la 'esse' che, in base alla vecchia ipotesi di tracciato, si avvicinava troppo alle case di Borgo Incrociati".

"Siamo convinti che lo SkyMetro sia l'infrastruttura giusta per dotare finalmente la Val Bisagno, dopo tanti, troppi anni di attesa, di un sistema di trasporto pubblico moderno ed efficiente - afferma ancora Campora - anche dal punto di vista ambientale, grazie alla conseguente riduzione del traffico privato e alla produzione di energia verde da parte dei pannelli fotovoltaici installati su una porzione consistente del tracciato. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato agli incontri di questi giorni e fornito numerosi e utili spunti di riflessione che saranno attentamente valutati dai nostri tecnici nel prosieguo dell'iter progettuale".

Il comitato contrario: "Opera da bloccare"

Non sono mancate le tensioni durante l'incontro e sono state raccolte anche diverse voci critiche, pur nell'ambito di un confronto civile. Alcuni cittadini contrari all'opera hanno anche rumoreggiato nei pressi della sede del Municipio Bassa Val Bisagno con pentole e striscioni, la sala era piena e qualcuno è rimasto infatti fuori. Il comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile' ha puntualizzato sui social: "Partecipazione di facciata. I primi due interventi, politico e tecnico ci hanno reso edotti della storia e della bontà tecnologica del modernissimo Skymetro. Poi si sono raccolte le prenotazioni di intervento dei rappresentanti di associazioni e realtà organizzate. Dopo di loro i singoli cittadini. Ci eravamo organizzati: tre persone del comitato sono intervenute a nome di tre realtà diverse. Ma quando sono iniziati gli interventi hanno parlato persone di altre associazioni, niente di programmato, e hanno iniziato a elencare uno dopo l'altro tutte le varie storture. Mentre i visi al tavolo dei relatori si incupivano - prosegue il comitato - gli è stato ricordato che questo progetto è stato imposto ai quartieri, che non ha uno studio sociourbanistico alle spalle, che è pericoloso e dannoso, incide sulle falde acquifere e sugli argini del Bisagno, che ci sono progetti e idee più efficienti e sostenibili, più efficaci e belli. Uno dopo l'altro tutti gli interventi hanno riaffermato la razionalità e la forza degli abitanti, la collettività testimoniava la propria forza e diceva chiaro e tondo che questi politici possono venire a confrontarsi solamente se bloccano l'opera, se ascoltano le persone che il territorio lo vivono. Poi sono intervenuti i cittadini a livello individuale, senza il 'cappello' di associazioni e realtà organizzate, chiedendo le stesse cose, chiedendosi perché hanno messo una parte della valle contro l'altra perché devono subire questa violenza".

Di Lisciandro (Pd): "Domande senza risposta e criticità"

Giorgio Di Lisciandro, consigliere municipale del Partito Democratico in Bassa Val Bisagno attacca: "Le domande sulle criticità strutturali non hanno avuto risposta e, nonostante le aperture paventate, è stato ribadito più volte come l'opera presentata sarà sostanzialmente quella che verrà realizzata. Parliamo di un impalcato di 14 metri con circa 200 piloni in cemento armato che, come hanno evidenziato anche alcuni esperti in sala, andranno comunque a intaccare il Bisagno con le loro fondamenta, per esempio sulle falde acquifere che passano nel sottosuolo. Abbiamo poi scoperto che la tanto pubblicizzata curva a 'S' a Borgo Incrociati è stata già messa in discussione. Inoltre - conclude Di Lisciandro - la Regione continua a dare permessi in deroga sia per gli alvei che per la distanza dalle case e io rilevo un ulteriore punto critico. Lo Skymetro andrà ad aggiungersi a uno dei quattro assi del trasporto pubblico previsti da un altro progetto del Comune attraverso i bus elettrici, a precisa domanda su questa sovrapposizione non è stata data risposta"

Linea Condivisa: "Confronto tardivo, no skymetro e sì tram"

Gabriele Ruocco, consigliere municipale per la Lista RossoVerde ed esponente di Linea Condivisa, ha spiegato insieme al commissario in Municipio 3 Gianni Pellegrini, la linea politica del partito, presente al secondo incontro anche con il consigliere regionale Gianni Pastorino: "Noi abbiamo dato spazio ai cittadini, lasciandoli intervenire durante le due assemblee per non portargli via spazio e per evitare interventi che sarebbero stati dei copia incolla. Siamo apertamente schierati contro lo Skymetro e a favore del tram. Abbiamo però ascoltato le preoccupazioni dei residenti. Rileviamo con amarezza che questo confronto è arrivato a distanza di quasi un anno dalla richiesta fatta in commissione a gennaio 2023, quando ormai siamo arrivati alla fase esecutiva".

Gli fa eco Erika Venturini, consigliera di Valbisagno Insieme nel Municipio Media Val Bisagno: "Hanno mostrato alcuni rendering, da quali si è capito poco, e non sono stati chiariti i tanti aspetti critici di un'opera del genere. Siamo contrari allo skymetro e abbiamo rilevato anche tante voci dissidenti in Media Val Bisagno, non solo in Bassa. Per noi come Municipio è stata la prima occasione del genere, avevamo presentato una richiesta di assemblea a settembre 2022, ma nulla è stato fatto, e questo è grave. Le domande fatte dai cittadini hanno spesso ottenuto risposte generiche, nella documentazione manca un piano economico e, nonostante le richieste, non siamo ancora riusciti ad averlo. E non si può nemmeno dire che sarà un'opera sostenibile solo perché avrà dei pannelli fotovoltaici sulla copertura". Chiude il consigliere comunale della Lista RossoVerde Filippo Bruzzone: "Ormai da un anno abbiamo chiesto la commissione, che è l’unica sede dove poter analizzare il progetto al netto delle passerelle che fa la giunta. Se sono così convinti del progetto non devono avere timore nel rispondere alle domande e alle controproposte dei consiglieri e dei diversi territori. Continuiamo quindi a sollecitare la convocazione della commissione".

Davico (Genova Civica): "Una valle devastata per pochi minuti sul percorso"

Enrico Davico, consigliere municipale di Genova Civica in Bassa Val Bisagno aggiunge: "Come già detto dai miei colleghi questa assemblea si sarebbe dovuta svolgere al 'tempo zero', quando si è deciso di voler affrontare la questione Val Bisagno. Questa modalità non prevede alcun tipo di partecipazione perché la soluzione rimane comunque quella pensata e voluta da questa amministrazione. Invece ci sono tantissimi cittadini che hanno paura di quest’opera perché per una manciata di minuti sul percorso si va a devastare una valle intera, per sempre. Campora ieri ha provato a distribuire la responsabilità ad altre persone ma l’assessore è lui e sarà ricordato per quello che ha devastato la valle".

Ruzza (Lista Ferrante): "Opera faraonica senza strategia generale"

Dubbi anche da Maria Teresa Ruzza, consigliera della Lista Ferrante in Bassa Val Bisagno: "Un'assemblea tumultuosa, secondo noi - afferma - realizzata solo per fornire l'alibi al Comune di aver dialogato con i cittadini. Si tratta di un'opera faraonica che manca di una strategia generale e con continue modifiche al progetto, ultima delle quali quella dell'ormai famosa curva a 'esse'. Personalmente nutro diversi dubbi, oltre al discorso sulla svalutazione delle case che si troveranno lo skymetro davanti alla finestra. Dalla copertura economica per la completa realizzazione dell'opera alla successiva manutenzione. Facciamo fatica a svolgere quella ordinaria tra ascensori, scale mobili e metropolitana, ma costruiamo un'infrastruttura del genere, con tutti i dubbi su quello che poi potrà succedere in un secondo momento. Non vorrei che lo skymetro facesse la fine dl 'bruco' di Corte Lambruschini".