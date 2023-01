Skymetro e assi di forza, l'opposizione: "Commissioni alle 8.30 del mattino, non si favorisce il confronto con i cittadini"

I gruppi di opposizione del Municipio Bassa Val Bisagno (Lista Rosso Verde, Partito Democratico, Noi con Ferrante, Genova Civica) vanno all'attacco sulla scelta di convocare alle ore 8:30 del mattino le due commissioni municipali dedicate ai progetti Assi di forza e Skymetro, la prima nella giornata di mercoledì 1 febbraio e la seconda due giorni dopo, venerdì 3 febbraio 2023. Erano state richieste dalla stessa opposizione per discutere in maniera approfondita sui due progetti portati avanti dalla giunta Bucci alla presenza dell'assessore a trasporti e mobilità Matteo Campora e dei tecnici di riferimento e per permettere anche a cittadini e comitati di partecipare al dialogo.

"Sono state convocate in due giorni feriali in un orario che non incentiva il confronto e la discussione con la cittadinanza, proprio quello che è mancato finora - attaccano attraverso una nota i gruppi di opposizione -. Ci auguravamo che le Commissioni in oggetto potessero essere finalmente l’occasione per coinvolgere cittadini e comitati, instaurare un dibattito costruttivo e confrontarsi su proposte e idee volte a migliorare i progetti, che interessano le aree del Municipio III. Invece prendiamo atto che entrambe sono fissate in un orario che mette in difficoltà i soggetti che vogliono partecipare attivamente. Dispiace che non si possa garantire la partecipazione dei cittadini e dei membri dei comitati".

"Ci teniamo a sottolineare - prosegue la nota - che il confronto tra istituzioni e cittadini è fondamentale prima di prendere decisioni importanti. Che altrimenti potrebbero risultare impopolari, pregiudicare la possibilità di partecipazione e dell’esercizio del mandato che siamo stati chiamati a svolgere. Questo modo di fare politica non ci piace. Il Municipio - concludono i gruppi di opposizione - rappresenta un fondamentale organo istituzionale di comunicazione con i cittadini. Chiediamo che ci sia più attenzione nel convocare le commissioni in orari più accessibili. E rispetto per un organo istituzionale che deve essere inclusivo e favorire la partecipazione della popolazione".