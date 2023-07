Norma 'salva skymetro', Legambiente: "Metterà a rischio persone e territorio"

"La Giunta regionale è riuscita a dare un’altra prova della sua insipienza e mancanza di rispetto per il territorio e le generazioni future. Il paradosso è evidente: la mobilità insostenibile dello Skymetro imbellettata di sostenibilità che attira un emendamento nella legge di bilancio regionale che se ne infischia della sicurezza idrogeologica".

Legambiente: "Opera inutile, impattante e dannosa"

Sono parole nette quelle che Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria indirizza alla Giunta regionale all’indomani dell’approvazione dell’emendamento (a questo link il nostro articolo) che ridurrà la distanza di costruzione dagli alvei dei fiumi, e poter così procedere alla realizzazione dello Skymetro in Valbisagno. "Da tempo - prosegue Legambiente Liguria - insieme a tante associazioni del territorio denunciamo l’inutilità dello Skymetro che, al di là delle dichiarazioni di Toti e Bucci, resta un'opera inadeguata, urbanisticamente impattante e dannosa per il nostro territorio".

"Lo Skymetro non diminuirà il traffico privato (lo fanno sollevato apposta per non disturbarlo) e le emissioni che ridurrà sono ridicole - conclude Grammatico - Questa giunta e il Comune di Genova stravolgono qualunque senso di pianificazione e progettazione, non consentono la partecipazione, presentano progetti assurdi e sono costretti poi, con i soliti emendamenti estivi, a fare leggi che giustificano le opere. Nel pieno della emergenza climatica ancora un esempio di gestione ideologica dei fondi pubblici dedicati alla mobilità sostenibile".

Campora: "Opera strategica, portiamo Genova nel futuro"

Replica alle accuse Matteo Campora, assessore alla mobilità integrata e trasporti del Comune di Genova: "Lo Skymetro è un’opera fondamentale per la mobilità della Val Bisagno e di tutta la nostra città, finanziata nel 2022 dall’allora ministro del Mims Enrico Giovannini con uno stanziamento di quasi 400 milioni di euro. Fondi che la nostra Amministrazione è stata capace di aggiudicarsi grazie a una proposta esaminata scrupolosamente dagli uffici tecnici del Ministero, che ne hanno bollinato la bontà tecnica e funzionale. Ringrazio, quindi, il presidente Toti e Regione Liguria per avere considerato lo Skymetro un’opera strategica, aiutandoci così a imprimere un’accelerazione importante al processo autorizzativo e di messa a terra di questa infrastruttura che vogliamo realizzare al più presto per dare alla Val Bisagno, e a tutta la città, un mezzo di trasporto pubblico efficiente e sostenibile: un servizio che i residenti attendevano da anni e che rappresenta un chiaro esempio della volontà di questa Amministrazione di portare Genova nel futuro".

Luca Pastorino (deputato centrosinistra): "Disastro perfetto"

Contro le scelte della Regione anche il deputato ligure indipendente di centrosinistra Luca Pastorino: "Si è reso evidente il disastro perfetto delle promesse elettorali di Toti e Bucci. Da un lato ci sono le legittime aspettative di chi sta in alta Val Bisagno, a cui era stato promesso rispondendo a una necessità un collegamento veloce, dall'altro le legittime difese degli abitanti della bassa Val Bisagno che vedono un progetto molto invasivo su di loro. D'altro canto queste stesse esigenze vanno a cozzare anche contro un progetto che ancora non c'è ed è in fase preliminare e che va contro le stesse norme che questa amministrazione regionale si era data qualche tempo fa. L'improvvisazione regna sovrana in una corsa verso il consenso che però non ha fine, produce lacerazioni e contraddizioni e denota un modo di lavorare assolutamente fuori luogo".

Uremassi (Media Val Bisagno): "Grazie alla Regione, è un'opera attesa da anni"

Un plauso arriva invece dal presidente del Municipio IV Media Valbisagno, Maurizio Uremassi: "Voglio ringraziare personalmente e a nome del Municipio, il presidente Giovanni Toti, la sua giunta e tutti i consiglieri di maggioranza, per aver assunto una decisione necessaria a soddisfare le esigenze dei cittadini della Valbisagno. Da troppo tempo il problema della mobilità in questa vallata strategica e densamente popolata non veniva affrontato e risolto. La scelta di Regione, che sostiene gli sforzi e la programmazione del Comune di Genova, dimostra la capacità di queste amministrazioni di dare risposte concrete alle richieste dei cittadini".