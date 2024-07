Skymetro argomento tabù in Bassa Valbisagno, l'accusa del Pd

"In Municipio Bassa Valbisagno è vietato parlare di Skymetro". A lanciare l'accusa è il Gruppo Pd Municipio III, che ha provato a portare il tema nell'ultima seduta di consiglio.

"A seguito della clamorosa nuova bocciatura - spiega una nota - del progetto dello Skymetro da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i consiglieri municipali del Pd e in particolare il consigliere Giorgio Di Lisciandro hanno chiesto l'inserimento in apertura della seduta del consiglio di Municipio III Bassa Val Bisagno di mercoledì 17 luglio 2024 di un'espressione di sentimento sulle opere infrastrutturali in corso di progettazione o esecuzione".

"Sorprende la decisione del presidente di Municipio - prosegue il Gruppo Pd Municipio III - di considerare inammissibile la proposta, con la motivazione che sarebbero temi già trattati. Ci preoccupa che il presidente Guidi e la sua maggioranza pensino di fare finta di niente davanti all'ennesima bocciatura per l'insostenibilità tecnica, economica e ambientale presente nel l'ennesimo progetto Skymetro".

"Il rimedio all'incapacità amministrativa dimostrata dal centrodestra non può essere il silenzio in consiglio municipale, ma finalmente una discussione aperta ai cittadini sulle necessità trasportistiche della Valbisagno, superando progetti bocciati dalle più alte istituzioni tecniche nazionali", conclude il Gruppo Pd Bassa Valbisagno.