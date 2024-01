Skymetro, le risposte del Comune dopo le osservazioni critiche del Ministero

In un documento di cinque pagine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, ha espresso tutta una serie di criticità e perplessità sul progetto Skymetro portato avanti dal Comune (a questo link il nostro articolo), il tema è approdato anche in consiglio comunale. Nell'ultima seduta, infatti, il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo ha chiesto "aggiornamenti sul progetto Skymetro a seguito delle osservazioni da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici”.

"Comitati e tecnici avevano già sollevato queste problematiche - ha detto Ceraudo - ma ci siamo trovati in una situazione in cui la Regione è andata in deroga a leggi importanti e fondamentali e soprattutto abbiamo una relazione in cui vengono indicate criticità su questione idraulica e geologica. Un'opera che costa più di 70 milioni a km e che non va a risolvere un problema di viabilità e che avrebbe avuto più coerenza e possibilità di sviluppo con opere alternative come il tram, che chiedeva manutenzione e impatto minore, ma che è stata rigettata a favore di un'opera che a noi lascia perplessi. Vorremmo capire quali modifiche al progetto e osservazioni siano state fatte".

Per la giunta ha risposto l'assessore alla Mobilità Matteo Campora: "Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici non ha espresso ancora parere sullo Skymetro; le notizie di un parere contrario sono false. C’è una nota con cui il Consiglio richiede integrazioni e rilievi, come prassi nei progetti di una certa complessità. A seguito di questi rilievi, avvenuti prontamente, sono state inoltrate le integrazioni, a oggi al vaglio del Consiglio, e tutta la documentazione è pubblica. Siamo pronti a dare assistenza ai consiglieri per consultarla. Siamo convinti che lo Skymetro sia la scelta migliore per la Valbisagno. Con il massimo rispetto all’organo del Consiglio, attendiamo gli esiti e continueremo questo confronto tecnico per dare adeguata risposta a tutte le richieste".

Il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo ha poi chiesto la convocazione di una commissione per poter discutere "in maniera più allargata l'argomento e capire in maniera più dettagliata la situazione, con risposte concrete da dare alla cittadinanza".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp