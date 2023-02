Skymetro e Assi di forza: in Bassa Val Bisagno la discussione sui progetti

Seconda commissione dedicata allo skymetro presso la sede del Municipio Bassa Val Bisagno, in piazza Manzoni. Presenti, lunedì 27 febbraio 2023, l'assessore comunale Matteo Campora (trasporti, mobilità integrata e ambiente) e un tecnico per approfondire il progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana e quello dei 4 assi di forza insieme alle forze di maggioranza e opposizione.

La prima seduta della commissione, infuocata, era andata in scena lo scorso 3 febbraio con la partecipazione di un centinaio di persone, la maggior parte delle quali appartenenti ai comitati contrari, in prima fila Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile, che propone come alternativa il tram, questa volta hanno però spiegato che: "Saremo presenti solo con alcuni esponenti e porteremo una memoria/contributo da lasciare agli atti, ma non promuoveremo né attiveremo la nostra presenza, a differenza della scorsa volta quando abbiamo partecipato in massa".

Contestano infatti il processo partecipativo promosso dalla pubblica amministrazione: "Secondo noi si tratta di falsa partecipazione - affermano - le commissioni partono dall'assunto del progetto in corso e in stato avanzato di progettazione. Ai cittadini si chiede, quindi, solo di plaudire e proporre piccole modifiche. A noi questo non interessa". Sono comunque presenti, tra il pubblico, una quarantina di persone.