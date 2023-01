Skymetro e assi di forza: due commissioni in Bassa Val Bisagno per presentare i progetti

Due commissioni municipali per approfondire due dei progetti su cui punta forte la giunta Bucci: assi di forza e progetto Skymetro. Si svolgeranno nel Municipio Bassa Val Bisagno nella sala consiliare al primo piano del palazzo di piazza Manzoni alla presenza dell'assessore a trasporti e mobilità Matteo Campora e dei tecnici di riferimento ai quali i consiglieri potranno fare domande e chiedere chiarimenti.

La commissione dedicata agli Assi di forza si svolgerà mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 8:30 e ha all'ordine del giorno l'illustrazione completa del progetto con approfondimento sulle aree interessate nel Municipio III. Due giorni dopo, venerdì 3 febbraio 2023, sempre alle ore 8:30, toccherà a quella dedicata al tema caldo dello Skymetro, il progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana in Val Bisagno che ha visto anche nascere in zona due comitati contrapposti: uno favorevole e uno contrario. Il comitato del no in passato ha contestato proprio la mancanza di condivisione del progetto e propone il tram come alternativa. All'ordine del giorno della commissione del 3 febbraio ci sono sia l'illustrazione del progetto Skymetro in tutte le sue parti e il relativo stato dell'arte che l'ascolto e la raccolta delle proposte dei comitati interessati.

A richiedere la convocazione delle commissioni sono stati i gruppi di minoranza del Municipio Bassa Val Bisagno (Genova Civica, Partito Democratico, Noi con Massimo Ferrante, Lista Rossoverde e Movimento 5 Stelle) per iniziativa di Enrico Sergio Davico di Genova Civica, che spiega a Genova Today: "Si tratta di due temi molto importanti e se pensiamo allo Skymetro anche della prima occasione formare per affrontare il discorso con le organizzazioni istituzionali. Auspichiamo un'ampia partecipazione della cittadinanza per affrontare i tanti dubbi che sono stati sollevati su questo progetto. L'orario non è dei più agevoli e questo ci fa pensare che forse non ci sia troppo interesse a coinvolgere i cittadini, ma confidiamo nella massima adesione".

Nel frattempo proseguono anche le iniziative del comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile' che ha lanciato due nuovi appuntamenti. Due riunioni informative aperte per parlare di mobilità in Val Bisagno e presentare quelle che vengono definite "alternative possibili allo Skymetro". La prima alle ore 20:30 di venerdì 27 gennaio presso la Croce Verde di via Piacenza 63 e la seconda proprio venerdì 3 febbraio, alle ore 20:30, presso la Coop in lungobisagno Dalmazia 75.