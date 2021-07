Simone D'Angelo è il nuovo segretario provinciale del Pd

Simone D'Angelo è il nuovo segretario del Partito Democratico Genova. Federico Romeo è stato eletto presidente dell'assemblea provinciale. Domenica pomeriggio (18 luglio) si è concluso il congresso provinciale del Partito Democratico di Genova. Alla discussione nei 52 circoli hanno partecipato quasi duemila iscritti al Pd, che hanno discusso le mozioni presentate dai due candidati e hanno rinnovato con il proprio voto i direttivi dei circoli e l'assemblea provinciale.

"Al nuovo segretario del Pd Genova Simone D'Angelo un sincero in bocca al lupo - ha commentato il consigliere comunale Alessandro Terrile -. Ho sostenuto Simone con impegno e convinzione, ho apprezzato in questi anni la sua attenzione a cercare sempre una sintesi, la fatica nel farsi carico dell'interesse collettivo prima del proprio, e sono certo che saprà trasformare il confronto anche aspro di queste settimane in energia per rinnovare e rafforzare il Pd, nella costruzione di un'alternativa forte e credibile in vista delle prossime elezioni comunali. Le democratiche e i democratici debbono un ringraziamento ai due candidati di questo congresso".

"Simone D'Angelo e Federico Romeo - prosegue Terrile - sono due giovani capaci, con esperienze politiche e amministrative rilevanti al loro attivo, che hanno dimostrato coraggio, competenza, equilibrio, ma soprattutto sono stati capaci di suscitare entusiasmo e vitalità che saranno indispensabili per affrontare le prossime sfide".

"È il momento - conclude Terrile - di raccogliere la discussione fatta nei circoli, e nei gruppi di lavoro di questi mesi, per lanciare subito dopo l'estate una iniziativa programmatica aperta alla città, al mondo del lavoro, alla società. Veri e propri Stati generali per l'alternativa, come li ha definiti il nuovo segretario".