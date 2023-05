Siccità, la proposta: "Creare strutture di contenimento temporaneo delle acque"

Il nord ovest, a livello europeo, è la macro zona dove si evidenzia il più grande tasso di siccità. Il tema di questa emergenza è stato affrontato in consiglio comunale da Fabio Ceraudo, M5s, che ha presentato una mozione approvata all'unanimità, e anche dal consigliere comunale della Lega, Alessio Bevilacqua, che ha proposto di creare strutture di contenimento temporaneo delle acque per limitare il dissesto idrogeologico e la sua velocità.

Ceraudo ha chiesto l'impegno della giunta a promuovere - anche attraverso appositi tavoli istituzionali con tutte le autorità competenti in materi - politiche intersettoriali sulla gestione della quantità e della qualità dell'acqua per accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico, di trattamento, di stoccaggio, di trasporto e dei sistemi di igiene. L'impegno va anche nella direzione di preparare campagne di sensibilizzazione per condividere la necessità di riduzione dei consumi domestici e dei prelievi. "Secondo il rapporto del 2022 della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione - spiega Ceraudo per sottolineare l'importanza dell'argomento - in mancanza di una efficace strategia e di un impegno condiviso a livello globale, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre i tre quarti della popolazione mondiale".

"È un argomento - aggiunge Bevilacqua - che deve assolutamente essere affrontato in tutte le sedi istituzionali perché la scarsità di risorse idriche comporta rischi connessi allo sviluppo del dissesto idrogeologico. Da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono già stati promossi interventi urgenti e anche da parte di Regione Liguria si sta affrontando il tema con diverse istanze, fra cui una Proposta di Legge avente a oggetto la ‘formazione di vasche e accumuli di ritenuta idrica’". Hanno contribuito alla discussione anche Paolo Gozzi (Vince Genova) e Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) con ordini del giorno ed emendamenti.

Con un documento che Bevilacqua ha presentato in consiglio comunale e che ha avuto l’approvazione dell’aula, è stato chiesto al Comune di realizzare strutture di contenimento temporaneo delle acque di scorrimento per ridurre la velocità e i conseguenti effetti negativi diretti sul sistema geologico locale.