Il Nuovo Psi apre una sezione a Sestri intitolata a Bettino Craxi

Il Nuovo Psi ha inaugurato una sezione di partito nel quartiere di Sestri Ponente intitolandola a Bettino Craxi, leader socialista scomparso nel 2000 ad Hammamet e presidente del Consiglio tra il 1983 e il 1987, prima di essere travolto dalle indagini di Tangentopoli.

Il Nuovo Psi, partito che localmente sostiene le amministrazioni presiedute da Marco Bucci e Giovanni Toti tra Comune e Regione ha scritto in una nota: «Alla presenza del segretario genovese del Npsi Eugenio Muratore e di Paolo Cera, recentemente nominato responsabile per la zona del Municipio genovese del Medio Levante e come tale membro della segreteria cittadina del partito, si sono incontrati negli ampi locali del Circolo dell' Amicizia di via Paolo Toscanelli gentilmente concessi, i promotori dell'iniziativa. Nasce nel Municipio Medio Ponente la prima sezione genovese del Nuovo Psi intitolata a Bettino Craxi. I promotori si sono costituiti in Direttivo e hanno stabilito le cariche all’interno dello stesso. Presidente della sezione è Emanuele Arbato, conosciuto per il suo passato socialista e per le sue battaglie sindacali. Il segretario è Paolo Cera, come detto nominato a norma di statuto coordinatore di zona da Muratore in accordo con il Segretario della Città Metropolitana Roberto Ameri, il Vice Segretario è Daniele Parodi e il Tesoriere è Federico Pinelli. Il Direttivo è altresì composto da Mario Ghidoni (oggi Vice Presidente dei Veterani Sportivi di Genova), Elena Valente e Pietro Gabriele».

«Oggi più che mai si sente nostalgia di un “ritorno” al passato - scrive il Nuovo Psi -, dove la politica voleva dire favorire la più ampia partecipazione dei cittadini per avvicinarsi al territorio e all'attività degli Enti Locali. A nome dell'esecutivo nazionale del Nuovo Psi ha inviato gli auguri di buon lavoro il segretario regionale e coordinatore della macroregione Nord Ovest il genovese Giuseppe Vittorio Piccini. Analoghe iniziative sono in fase di organizzazione presso gli altri Municipi cittadini».